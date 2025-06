Temor global

União Europeia pede que ‘todas as partes recuem’ após ataques dos EUA ao Irã; países reagem

Omã, país do Oriente Médio que desempenha o papel de mediador entre os EUA e o Irã nas discussões sobre a questão nuclear, condenou no domingo os ataques norte-americanos às instalações nucleares iranianas e pediu apaziguamento

