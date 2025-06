Oriente Médio

Humanidade pede paz, diz papa Leão 14 após ataques dos EUA ao Irã

Menos disruptivo do que seu antecessor, Francisco, Leão tem dado ênfase à paz em discursos desde que assumiu o papado, há um mês e meio

Publicado em 22 de junho de 2025 às 09:06

Papa Leão XIV na Praça São Pedro em mao Crédito: Vatican News

BRASÍLIA - O papa Leão 14 afirmou que a "humanidade pede paz" diante do que chamou de "notícias alarmantes vindas do Oriente Médio", neste domingo (22), após os ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irã, que empurraram abertamente a maior potência militar do planeta para o conflito de Teerã com Israel e arriscam expandir a disputa pela região.>

"Cada membro da comunidade internacional tem a responsabilidade moral de pôr fim à tragédia da guerra antes que ela se torne um abismo irreparável", declarou o papa, que é americano, ao final de sua oração semanal do Angelus, no Vaticano.>

Menos disruptivo do que seu antecessor, Francisco, Leão tem dado ênfase à paz em discursos desde que assumiu o papado, há um mês e meio.>

Em seu primeiro mês, Leão 14 fez 20 discursos importantes, entre homilias em missas, audiências com fiéis, orações Regina Coeli (que substitui o dominical Angelus no período da Páscoa) e falas em cerimônias com cardeais, jornalistas, funcionários do Vaticano e diplomatas. Neles, o tema da paz foi citado de forma transversal, com 45 menções à palavra paz.>

Apareceu na primeira fala aos fiéis, na mensagem Urbi et Orbi, logo após ter sido apresentado como papa, quando falou em "uma paz desarmada e desarmante", e foi o núcleo do discurso ao corpo diplomático, quando esclareceu o seu conceito de paz.>

A paz, disse o papa, não deve ser entendida como "mera ausência de guerra e conflito", mas é um dom ativo de Cristo que compromete cada um.>

Na sequência da missa que o oficializou como papa, o americano recebeu o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e o vice-presidente dos EUA, J. D. Vance. Ainda no começo do mês, falou por telefone com o russo Vladimir Putin. Ainda não avançou, porém, a mediação do Vaticano oferecida pelo papa para as conversas sobre a Guerra da Ucrânia.>

