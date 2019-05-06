Home
Um milhão de espécies no mundo estão ameaçadas de extinção

O dado é do relatório da Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistema (IPBES), da Organização das Nações Unidas (ONU)