Trump pressiona Senado a não aprovar resolução que limita guerra contra Irã

Donald Trump utilizou a sua conta no Twitter para pressionar o Senado americano Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter para pressionar o Senado americano a votar contra a resolução que limita os poderes de guerra do presidente em relação ao Irã. Os republicanos são maioria entre os senadores.

"É muito importante para a segurança do nosso país que o Senado dos Estados Unidos não vote na resolução de 'poder de guerra' com o Irã. Estamos indo muito bem com o Irã e não é hora de mostrar fraqueza", afirmou Trump

Segundo o presidente, os americanos "predominantemente apoiam o ataque" contra o general Suleimani, a quem chamou de terrorista. Trump também disse que a resolução "envia um sinal muito ruim", e que os "democratas estão fazendo isso apenas como uma tentativa de embaraçar o Partido Republicano".