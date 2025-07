Mundo

Trump diz que não vai adiar prazo para entrada em vigor das tarifas: 'Grande dia para a América'

Tarifas contra produtos de diversos países, inclusive do Brasil, passarão a vigorar na sexta-feira, 1 de agosto.

Donald Trump confirmou nesta quarta-feira (30/07) que as tarifas anunciadas pelo seu governo contra produtos de diversos países entrarão em vigor em 1º de agosto.>

Dos templos budistas às baladas em Ibiza: a incrível jornada do garoto espanhol tido como lama reencarnado

Não vamos negociar como se fosse um país pequeno contra um país grande, diz Lula ao New York Times

Em pouco mais de seis meses de governo, Trump anunciou tarifas contra praticamente todos os parceiros comerciais americanos. O governo estabeleceu uma alíquota mínima de 10% para as tarifas de importação, mas alguns países tiveram taxas específicas definidas.>

O governo americano negociou acordos bilaterais com alguns dos seus parceiros em troca de redução das taxas. >

No caso do Brasil, Trump usou argumentos políticos para justificar a implementação de uma tarifa de 50%. >

Segundo o presidente americano, o Judiciário brasileiro estaria submetendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a um "tratamento injusto" no processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.>

O Brasil também é um dos poucos países no mundo cujo comércio com os EUA resultou em um superávit para os americanos em 2024 (US$ 7,4 bilhões).>