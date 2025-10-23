Home
Trump diz que EUA vão realizar ação terrestre na Venezuela em breve

O presidente norte-americano aumenta a pressão sobre o ditador Nicolás Maduro em meio a ataques a embarcações nas águas da América do Sul

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19:00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23) que haverá "operações terrestres" americanas contra a Venezuela "muito em breve", segundo a agência de notícias Reuters, aumentando a pressão sobre o ditador Nicolás Maduro em meio a ataques a embarcações nas águas da América do Sul que já mataram pelo menos 37 pessoas.

Em conversa com a imprensa, Trump disse que os EUA estão "muito insatisfeitos" com a Venezuela. Setores importantes do governo americano liderados pelo secretário de Estado, Marco Rubio, defendem que Washington use a força para derrubar o regime de Maduro — a CIA recebeu autorização de Trump para realizar operações secretas em solo venezuelano com esse fim.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em agenda na Casa Branca em agosto de 2025
Donald Trump declarou que os Estados Unidos estão 'muito insatisfeitos' com a Venezuela Crédito: Jonathan Ernst/ Reuters

Em paralelo, a Casa Branca busca justificar ao Congresso os ataques contra embarcações, que acusa de levarem drogas a território americano, embora não tenha apresentado provas. O direito internacional só permite ataques do tipo, quando não há ameaça iminente, em situações de guerra declarada, o que não é o caso.

"Não precisamos fazer uma declaração de guerra", disse Trump nesta quinta. "Nós simplesmente vamos matar quem tentar trazer drogas ao nisso país. Matar, assim."

