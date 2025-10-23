Tensão

Trump diz que EUA vão realizar ação terrestre na Venezuela em breve

O presidente norte-americano aumenta a pressão sobre o ditador Nicolás Maduro em meio a ataques a embarcações nas águas da América do Sul

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19:00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23) que haverá "operações terrestres" americanas contra a Venezuela "muito em breve", segundo a agência de notícias Reuters, aumentando a pressão sobre o ditador Nicolás Maduro em meio a ataques a embarcações nas águas da América do Sul que já mataram pelo menos 37 pessoas.

Em conversa com a imprensa, Trump disse que os EUA estão "muito insatisfeitos" com a Venezuela. Setores importantes do governo americano liderados pelo secretário de Estado, Marco Rubio, defendem que Washington use a força para derrubar o regime de Maduro — a CIA recebeu autorização de Trump para realizar operações secretas em solo venezuelano com esse fim.

Donald Trump declarou que os Estados Unidos estão 'muito insatisfeitos' com a Venezuela Crédito: Jonathan Ernst/ Reuters

Em paralelo, a Casa Branca busca justificar ao Congresso os ataques contra embarcações, que acusa de levarem drogas a território americano, embora não tenha apresentado provas. O direito internacional só permite ataques do tipo, quando não há ameaça iminente, em situações de guerra declarada, o que não é o caso.

"Não precisamos fazer uma declaração de guerra", disse Trump nesta quinta. "Nós simplesmente vamos matar quem tentar trazer drogas ao nisso país. Matar, assim."

