Trump diz 'não ter visto' vídeo racista postado em sua conta que mostra Obamas como macacos

O presidente dos EUA afirma que "não cometeu nenhum erro", acrescentando que só havia visto o início do vídeo antes dele ter sido publicado.

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:09

"Eu não cometi um erro", disse Trump, sobre vídeo que foi posteriormente apagado Crédito: Reuters

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que "não viu" a parte de um vídeo nas redes sociais que mostrava um trecho racista retratando Barack e Michelle Obama como macacos.

O trecho - com a música "The Lion Sleeps Tonight" ao fundo - estava no final de um vídeo de 62 segundos que ele compartilhou, contendo alegações sobre fraude eleitoral na eleição presidencial de 2020. O vídeo foi posteriormente removido.

Falando a repórteres na sexta-feira (6/2), Trump disse "Eu não cometi um erro" quando questionado se iria se desculpar.

Ele acrescentou que só tinha visto o início do vídeo antes de ser postado por um membro de sua equipe e não sabia que continha aquela representação dos Obamas.

O senador republicano Tim Scott - que é negro - descreveu o ocorrido como "a coisa mais racista que já vi vinda desta Casa Branca".

Inicialmente, a Casa Branca defendeu o vídeo como um "vídeo de meme da internet" e pediu aos críticos que "parassem com a falsa indignação".

Mas, após uma forte reação negativa, inclusive de vários senadores republicanos, a publicação foi removida da conta Truth Social de Trump e um funcionário da Casa Branca afirmou que um membro da equipe havia feito a publicação "erroneamente".

O vídeo - que lembra caricaturas racistas comparando pessoas negras a macacos - parece ter sido retirado de uma publicação do X compartilhada pelo criador de memes conservador Xerias em outubro.

Esse vídeo também retrata vários outros democratas de destaque como animais, incluindo a representante de Nova York Alexandria Ocasio-Cortez, o prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani, e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

O antecessor de Trump na Casa Branca, Joe Biden, também é retratado como um macaco comendo uma banana.

Os Obamas ainda não comentaram o vídeo.

O vídeo foi um dos muitos publicados na conta Truth Social de Trump durante a noite. "Eu analiso milhares de coisas", disse o presidente a bordo do Air Force One na sexta-feira, acrescentando que, após assistir apenas a parte do vídeo, "o entregou às pessoas que, geralmente, assistem ao vídeo completo".

Ele disse que gostou da mensagem do vídeo sobre fraude eleitoral, mas que, se sua equipe tivesse assistido ao vídeo inteiro, "provavelmente teriam tido a sensatez de retirá-lo do ar".

"Nós o retiramos do ar assim que descobrimos sobre ele", acrescentou.

"Eu analiso milhares de coisas", disse o presidente a bordo do Air Force One na sexta-feira Crédito: Reuters

Algumas críticas vieram de dentro do próprio partido de Trump.

O senador Scott, republicano da Carolina do Sul e aliado de Trump, publicou que estava "rezando para que fosse falso, porque é a coisa mais racista que já vi vinda desta Casa Branca".

"O presidente deveria removê-lo", acrescentou.

Outro republicano, o representante de Nova York, Mike Lawler, chamou a publicação de "errada e incrivelmente ofensiva - seja intencional ou um erro" e disse que "deveria ser apagada imediatamente com um pedido de desculpas".

As críticas continuaram mesmo depois que a publicação foi removida.

John Curtis, senador republicano de Utah, publicou nas redes sociais que o vídeo era "flagrantemente racista e indesculpável".

"Nunca deveria ter sido publicado ou ter permanecido no ar por tanto tempo", escreveu.

De acordo com a CBS, parceira da BBC nos EUA, o representante da Flórida, Byron Donalds - um antigo apoiador de Trump que está concorrendo ao cargo de governador - ligou para a Casa Branca depois que o vídeo foi publicado e foi informado de que era obra de um funcionário que "decepcionou o presidente".

A BBC entrou em contato com a Casa Branca para esclarecer quantas pessoas têm acesso à conta do presidente e qual é o processo de aprovação das postagens.

Em um comunicado enviado à BBC, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o vídeo é de "um vídeo viral da internet que retrata o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens do Rei Leão".

"Por favor, parem com a falsa indignação e noticiem hoje algo que realmente importe para o público americano", acrescentou ela.

Antes de ser removido, Derrick Johnson, presidente da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP), chamou o vídeo de "nojento e absolutamente desprezível" e acusou Trump de tentar distrair o público do caso Epstein e de uma "economia em rápido declínio".

Ben Rhodes, ex-vice-conselheiro de segurança nacional para comunicações estratégicas na Casa Branca de Obama, disse: "Que isso assombre Trump e seus seguidores racistas: que os futuros americanos abracem os Obamas como figuras amadas enquanto o estudem como uma mancha em nosso país." Em uma breve publicação própria, o governador de Illinois, JB Pritzker, afirmou que "Donald Trump é racista".

"Comportamento repugnante do presidente", escreveu o gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, no Facebook. "Todos os republicanos devem denunciar isso. Agora."

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries — que acusou Trump de racismo no ano passado, após o presidente compartilhar uma imagem gerada por IA que o retratava com bigode e sombreiro — respondeu ao vídeo recente chamando Trump de "um verme vil, desequilibrado e maligno".

"Todos os republicanos devem denunciar imediatamente o preconceito repugnante de Donald Trump", acrescentou.

O trecho com os Obamas foi adicionado ao final de um vídeo de um minuto que incluía alegações sobre uma conspiração eleitoral em Michigan nas eleições presidenciais de 2020. Essas alegações foram desmentidas como parte das ações judiciais civis bem-sucedidas da Dominion Voting Systems contra algumas empresas de mídia.

Trump também tem um longo histórico de críticas e ataques a Obama. Antes de seu primeiro mandato como presidente, Trump fazia alegações falsas regularmente de que Obama, nascido no Havaí, na verdade, havia nascido no Quênia e, portanto, não era elegível para ser presidente.

Mais tarde, ele reconheceu que Obama nasceu nos EUA.

