Trump anuncia acordo com UE e diz que ainda negocia com '3 ou 4 países' antes do tarifaço

Após reunião na Escócia, Trump e Ursula von der Leyen, líder da União Europeia, anunciaram a redução da tarifa de 30% para 15%. Presidente americano confirmou que novas taxas entram em vigor em 1ºde agosto

Publicado em 27 de julho de 2025 às 15:25

Ursula von der Leyen, líder da União Europeia, e Donald Trump chegaram a um acordo Crédito: Getty Images

O presidente dos EUA, Donald Trump, fechou um acordo comercial com a União Europeia neste domingo (27/7), após reuniões com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Escócia.>

As tarifas dos EUA sobre os produtores europeus serão de 15% em todos os setores, anunciou Ursula von der Leyen.>

Trump havia ameaçado anteriormente uma tarifa de 30% contra os europeus.>

Mais cedo, o presidente americano havia confirmado que as novas tarifas dos EUA entram em vigor em 1º de agosto. >

>

Ele também disse que está "olhando para três ou quatro outros países" com os quais também pretende fechar acordos, sem especificar quais.>

Até este domingo, os governos de Brasil e EUA não avançaram em negociações para reduzir a taxa anunciada em 50% para os produtos brasileiros.>

O acordo com a UE também inclui promessas de investimentos no valor de bilhões de dólares e compras de energia por parte dos europeus.>

Trump anunciou o acordo ao falar com jornalistas em seu resort de golfe em Turnberry, na Escócia, logo após uma breve reunião com Ursula von der Leyen.>

"Chegamos a um acordo. É um bom acordo para todos", disse Trump.>

"Isso vai nos aproximar... é uma parceria, de certo modo", acrescentou.>

O presidente americano também disse que o acordo será "ótimo para carros" e terá grande impacto na agricultura.>

A chefe da UE celebrou o acordo, chamando-o de um "grande negócio", alcançado após "negociações difíceis".>

