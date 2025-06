Mundo

Trump ameaça novos ataques ao Irã: 'Ainda temos muitos alvos'

Presidente americano fez pronunciamento na Casa Branca após aeronaves dos EUA terem atacado instalações nucleares iranianas

Publicado em 22 de junho de 2025 às 00:39

Após os ataques de forças americanas às instalações nucleares do Irã, o presidente dos EUA, Donald Trump, fez um pronunciamento na Casa Branca na noite do sábado (21/6).>

Trump afirmou que as estruturas de enriquecimento de urânio iranianas foram "completamente destruídas" na ação americana, mas ameaçou com novas ofensivas caso não haja "paz" na região.>

"Ainda temos muitos alvos. Os desta noite foram os mais difíceis de todos, de longe, e talvez os mais letais. Mas se a paz não vier rapidamente, iremos atacar estes outros alvos com precisão, rapidez e eficácia", disse. >

O líder americano disse que o país trabalhou "em equipe" com Israel para organizar e realizar os ataques aéreos.>

"Haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias", completou Trump. >

Iranianos protestam em Teerã contra a guerra Crédito: Majid Asgaripour/WANA via Reuters

O conflito entre Israel e Irã entra no décimo dia sem sinais de trégua.>

Israel informou ter lançado novos ataques contra o sul e o centro do Irã, com alvos como um "depósito de armas" e "infraestrutura militar".>

A mídia estatal iraniana disse que, como resposta, as defesas aéreas foram acionadas no sul do país e que drones israelenses estavam sendo "monitorados" e "destruídos".>

Mais cedo, Israel afirmou ter matado três altos comandantes iranianos, incluindo Saeed Izadi — descrito como um dos arquitetos dos ataques de 7 de outubro — e o comandante da Força Quds, Behnam Shahriyari.>

A agência nuclear da ONU confirmou que Israel atingiu a instalação de Isfahan, no centro do Irã, e o diretor da entidade declarou que o ataque "não terá consequências radiológicas". A equipe da BBC Verify identificou, por imagens de satélite, novos danos a vários edifícios no local.>

Os ataques contínuos na região foram acompanhados de retórica inflamada, com o presidente iraniano afirmando, segundo a agência estatal IRNA, que o país tem o direito de desenvolver programas nucleares pacíficos.>

Após o ataque dos EUA, as Forças de Defesa de Israel (IDF) emitiram um comunicado aumentando o nível de alerta e informando que "mudanças imediatas serão feitas nas instruções do Comando da Frente Interna".>

"Como parte das mudanças, foi decidido que todas as regiões do país passarão de Atividade Parcial ou Limitada para Atividade Essencial. As instruções incluem: proibição de atividades educacionais, aglomerações e funcionamento de locais de trabalho, exceto nos setores essenciais.">

