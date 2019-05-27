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Acidente

Toureiro leva chifrada no ânus durante duelo em Madri

Juan Leal, 26, teve um ferimento de cerca de 25 centímetros no reto, com a possibilidade de fratura do cóccix e do sacro

Publicado em 

27 mai 2019 às 17:48

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 17:48

Tourada Crédito: Pixabay
Um toureiro francês ficou gravemente ferido por um touro durante um evento neste domingo (26) na arena Las Ventas, em Madri, na Espanha.
Juan Leal, 26, recebeu uma chifrada no ânus, causando um ferimento de cerca de 25 centímetros no reto, com a possibilidade de fratura do cóccix e do sacro, segundo apurou o jornal Daily Mail.
Leal continuou o duelo com o animal mesmo após o ferimento e saiu caminhando, apesar de ter a calça rasgada e sangue no local do ferimento. "Foi uma sorte que o chifre atingiu o sacro e deslizou para cima, em vez de chegar ao estômago", disse o médico do francês, Máximo García Leirado. Segundo ele, Leal deve se recuperar completamente após muito descanso.
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