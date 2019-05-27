Toureiro leva chifrada no ânus durante duelo em Madri

Juan Leal, 26, recebeu uma chifrada no ânus, causando um ferimento de cerca de 25 centímetros no reto, com a possibilidade de fratura do cóccix e do sacro, segundo apurou o jornal Daily Mail.

Leal continuou o duelo com o animal mesmo após o ferimento e saiu caminhando, apesar de ter a calça rasgada e sangue no local do ferimento. "Foi uma sorte que o chifre atingiu o sacro e deslizou para cima, em vez de chegar ao estômago", disse o médico do francês, Máximo García Leirado. Segundo ele, Leal deve se recuperar completamente após muito descanso.