'Tenho orgulho de ser filha de imigrantes': o discurso emocionado de Zoe Saldaña no Oscar

"Minha avó veio para este país em 1961. Tenho orgulho de ser filha de imigrantes! Com sonhos, dignidade e mãos trabalhadoras", exclamou a atriz de 46 anos, visivelmente emocionada.
"E eu sou a primeira dominicana-americano a receber um Oscar. E sei que não serei a última."
Saldaña levou a estatueta por seu papel no filme musical Emilia Pérez, longa francês sobre a redenção de um traficante de drogas que passa por uma transição de gênero.
A mensagem de Saldaña chega em um momento em que a migração está no centro do debate nos Estados Unidos diante das políticas do presidente Donald Trump, que prometeu realizar a maior deportação de migrantes sem vistos da história do país.
Saldaña, que interpreta a advogada Rita Mora Castro, agradeceu a produção e não deixou de mencionar suas raízes latinas.
"Mamãe! Mamãe!", gritou em meio às lágrimas. "Minha mãe está aqui. Minha família inteira está aqui. Estou emocionada com esta honra."
"Obrigada à Academia por reconhecer o heroísmo silencioso e o poder de uma mulher como Rita e por falar sobre mulheres poderosas", afirmou Saldaña.
"Minhas colegas indicadas, o amor e a comunidade que elas me deram são realmente um presente e eu retribuirei", disse a atriz.
Depois de elogiar o elenco, a equipe técnica e todos que trabalharam nele, Saldaña ficou ainda mais emocionada ao mencionar sua família.
"Todas as coisas corajosas, incríveis e boas que fiz na minha vida foram por sua causa", ela disse ao marido, elogiando seu "cabelo lindo" e o agradecendo por criarem seus três filhos juntos.
"Receber um prêmio por conseguir cantar e falar em espanhol... Minha avó, se estivesse aqui, ficaria muito feliz... isto é para minha avó, Argentina Cesse!", afirmou.
Saldaña foi a primeira ganhadora a falar de uma questão política na cerimônia deste ano.