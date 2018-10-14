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Natureza

Tempestade Leslie deixa 27 feridos na passagem por Portugal

No total, 325 mil pessoas estão sem fornecimento de energia elétrica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2018 às 19:25

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 19:25

Na passagem da tempestade Leslie por Portugal na madrugada deste domingo (14), 27 pessoas ficaram levemente feridas, 325 mil estão sem fornecimento de energia elétrica e 61, desalojadas.
Segundo o último balanço da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os feridos foram levados para hospitais, mas já puderam retornar para suas casas. Três pessoas receberam assistência local.
A Proteção Civil registrou 1,9 mil incidentes durante a noite do sábado (13) e na madrugada deste domingo (14), a maior parte (perto de 1,2 mil) por causa de quedas de árvores, às quais se somaram inundações e desabamento de estruturas.
Um total de 61 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas devido a danos ou quedas de árvores, embora a maioria já tenha retornado.
Também aconteceram alguns acidentes de trânsito e danos em "vários carros" que estavam estacionados na via pública, assim como fechamentos de estradas, que já foram reabertas.
As interrupções no fornecimento de energia afetaram sobretudo os distritos de Coimbra e Leiria, no centro do país, onde ainda não foi totalmente restabelecida pelas equipes da EDP, a companhia encarregada do fornecimento.
"Os maiores perigos já passaram, estamos no momento em que a curva de incidentes está em fase descendente", explicou à imprensa o comandante distrital da Proteção Civil, Luís Belo Costa.
Mesmo assim, o órgão mantém os alertas especiais por precaução e os avisos à população para que evite as áreas com árvores ou fechadas pelas autoridades.
Cerca de 1,2 mil homens da Proteção Civil continuam atendendo as ocorrências produzidas durante a noite e o monitoramento da situação meteorológica também permanece.

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