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Comissão

Tailândia quer controlar filme sobre resgate de garotos em caverna

Autoridades devem tentar usar a história para promover o governo e seus esforços no resgate

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 02:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 02:26
Meninos e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução
O Ministério da Cultura da Tailândia pretende instituir uma comissão para supervisionar os filmes a serem produzidos sobre os Javalis Selvagens, time de futebol que ficou preso por duas semanas na caverna de Tham Luang, no norte do país.
O anúncio foi feito pelo ministro Vira Rojpojchanatarat, após uma reunião na noite da última quinta-feira, 19. Na semana que vem, a proposta será apresentada ao primeiro-ministro do país, Prayuth Chan-ocha.
A ideia é que a comissão seja formada por diversos setores do governo, entre eles os ministros da Cultura, do Turismo e das Relações Exteriores, além de profissionais do ramo cinematográfico. De acordo com Vira, cinco produtoras já manifestaram interesse em contar a história.
Apesar de o objetivo declarado da comissão ser "proteger os direitos dos jovens e do treinador", já se observa que as autoridades tailandesas tentam explorar a história para exaltar os méritos do governo no salvamento e promover uma reconciliação nacional.
A retórica utilizada pela junta militar que ocupa o poder no país desde 2014 é uma tentativa de adquirir legitimidade perante a população.

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