Sophie Turner e Joe Jonas se casam Las Vegas

Um imitador de Elvis Presley foi quem oficializou a união, e os cantores country Dan + Shay cantaram a música Speechless enquanto Sophie Turner caminhava até o noivo. Os irmãos de Jonas, Nick e Kevin, foram os padrinhos do cantor. Após a cerimônia, o casal posou em um Cadillac rosa para fotos.

Joe Jonas havia dito que o casal tinha planejado um casamento de verão na França. Já Sophie tinha dito, no começo de abril, que Maisie Williamns, sua parceira de série, seria sua madrinha de casamento. No entanto, pelos nas imagens divulgadas, não é possível ver a atriz que interpreta Arya Stark.