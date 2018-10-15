Síria fez ataques com armas químicas mesmo depois de assinar tratado

Tanque das forças rebeldes em Idlib, uma das áreas mais afetadas pelas armas químicas na guerra civil Crédito: OMAR HAJ KADOUR

Um levantamento feito pela BBC sobre a guerra civil na Síria  que já deixou mais de 350 mil mortos desde 2011  mostrou que, até chegar perto da vitória, o presidente sírio Bashar al-Assad, fez uso maciço de armas químicas no conflito.

Segundo o levantamento, pelo menos 106 ataques com armamentos químicos foram levados a cabo desde setembro de 2013, quando Assad assinou um pacto para eliminá-los do país (a Convenção contra Armas Químicas).

Cidade com mais de 80 mortos

As províncias mais atingidas pelos ataques foram Idlib, Hama, Aleppo e a região de Damasco, embora não se tenha estabelecido uma relação direta entre todas as centenas de mortes nesses locais e as armas químicas. Um dos episódios mais letais ocorreu na cidade de Khan Sheikoun, em Idlib, onde morreram mais de 80 pessoas, informaram fontes dos serviços de saúde das forças anti-Assad.

Quase metade dos ataques químicos foi feito por aviões, embora forças terrestres também tenham recorrido a esse tipo de arma.

 Os ataques químicos são apavorantes  contou à BBC Abu Jaafar, que estava em Alepo em 2016 quando a parte da cidade controlada pelos rebeldes foi retomada pelas forças de Assad.  Uma bomba ou míssil mata as pessoas instantaneamente, mas as substâncias químicas asfixiam. É como morrer afogado, ficando sem oxigênio. É horripilante.

Família toda perdida

Uma cena de filme de terror é descrita em outro depoimento, o de Abdul Youssef, que conta ter perdido num ataque químico com gás sarin  cerca de 20 vezes mais letal que cianureto, dizem especialistas  seus dois irmãos, sua mulher, seus filhos gêmeos de 11 meses de idade, um primo e vários vizinhos. Foi num ataque em Khan Sheikoun em abril do ano passado.

 De repente, minha família e vizinhos caíram todos no chão  lembrou Youssef.  Eles tremiam, e saía espuma de suas bocas. Foi quando percebi que era um ataque com armas químicas.

Ele ficou inconsciente e acordou depois no hospital, perguntando pela mulher e pelos bebês.

 Alguns minutos depois, eles os trouxeram para mim, mortos. Eu tinha perdido as pessoas mais preciosas da minha vida.

Assad nega

A Síria ratificou o pacto contra os armamentos químicos depois de um grande ataque aos subúrbios de Damasco controlados pelos rebeldes. Também usou sarin, o que deixou centenas de mortos. As imagens das vítimas em convulsão chocaram o mundo, e países do Ocidente afirmaram que só o governo Assad poderia ter feito tal ataque. O presidente sírio, porém, culpou a oposição ao regime.

Os Estados Unidos ameaçaram a Síria com ações militares, mas recuaram quando a Rússia, aliada de Assad, o convenceu a assinar o tratado. Entretanto, mesmo depois que a ONU e a Organização para Proibição de Armas Químicas (OPCW) destruíram as 1.300 toneladas de armamentos declarados pelo governo sírio, o uso do recurso continuou.

Assad, porém, continua a negar que utiliza armas químicas.

 Não temos mais um arsenal químico desde que abrimos mão dele em 2013  afirmou neste ano.  A OPCW investigou esse assunto, e ficou claro que não o temos mais.