'Sexo proibido': as operações da polícia russa em festas à procura de 'atividades LGBT'

Crédito: Getty Images

Nos últimos meses, foram registrados pelo menos seis casos de batidas policiais em festas públicas e privadas com este tema em diferentes regiões do país.

Alguns dos eventos não tinham relação com a comunidade LGBTQ

Em fevereiro, a polícia russa invadiu uma boate na cidade de Ecaterimburgo, a 1.500 quilômetros a leste de Moscou, onde estava sendo realizada uma festa com temática sexual chamada "Veludo Azul", na qual os participantes usavam balaclavas para esconder a identidade.

Pelo menos 50 policiais participaram da operação — e alguns deles pareciam ser membros da FSB, a agência de segurança russa, conforme informaram os organizadores da festa ao serviço de notícias em russo da BBC.

A polícia obrigou todos os convidados a retirar as máscaras, e pediu informações pessoais deles, contou Stanislav Slovikovsky, um dos organizadores.

"Me perguntaram se havia gays e lésbicas na festa ou [se havia alguma] propaganda LGBT. Também perguntaram se as pessoas estavam usando drogas, embora parecessem estar muito menos interessados ​​nisso", acrescentou.

Durante mais de uma década, as autoridades russas tentaram "proibir a homossexualidade" , e privar os membros da comunidade LGBTQ dos seus direitos, com uma série de leis que identificam o movimento LGBTQ como uma ideologia extremista.

Apoiar o movimento LGBTQ é agora um crime na Rússia, punível com até 10 anos de prisão Crédito: AFP

Em 2013, foi aprovado um projeto de lei que proibia a chamada "propaganda LGBT", o que limitava na prática qualquer debate público sobre os direitos desta comunidade e questões relacionadas a ela.

No ano passado, foi implementada uma legislação anti-LGBTQ ainda mais rigorosa.

Em julho, o Parlamento proibiu a transição de gênero, que era legalizada desde 1997, e proibiu procedimentos cirúrgicos de redesignação sexual, terapia hormonal e a mudança de gênero em documentos oficiais.

Em novembro, o Supremo Tribunal do país declarou o movimento LGBTQ como uma "ideologia extremista".

Ou seja, acrescentaram o movimento à lista de grupos extremistas, junto ao Estado Islâmico e às Testemunhas de Jeová.

Apoiar a comunidade LGBTQ é agora um crime na Rússia, punível com até 10 anos de prisão.

Performances eróticas

Na festa "Veludo Azul", não foi feito nada que pudesse constituir um crime, disse Stanislav Slovikovsky à BBC.

Ele afirmou que houve apresentações eróticas na festa, e algumas delas tinham elementos de BDSM (sigla em inglês para submissão, dominação, sadismo e masoquismo), uma variedade de práticas sexuais e dramatizações, das quais os participantes foram convidados a participar.

Ao mesmo tempo, explicou Slovikovsky, não havia expectativa nem pressão sobre os convidados para fazerem sexo.

Os convidados da festa 'Veludo Azul' usavam balaclavas para esconder sua identidade. Crédito: BBC

A polícia da cidade de Ecaterimburgo divulgou posteriormente um comunicado afirmando que as forças de segurança estavam realizando uma operação "preventiva" naquela noite.

"Ninguém pode descartar que a comunidade LGBTQ possa realizar suas reuniões sob a forma de festas BDSM", disse Dmitry Choukreev, membro da Câmara Municipal de Ecaterimburgo.

Apesar da crescente repressão por parte das autoridades contra a comunidade LGBTQ nos últimos anos, "estas pessoas não desapareceram", ele acrescentou.

"Eles ainda precisam se divertir e colocar suas ideias em prática. Poderiam realizar esse tipo de evento disfarçado de BDSM, que não é proibido por enquanto."

Festas com temática sexual têm sido realizadas nas grandes cidades da Rússia durante a última década — grande parte concentrada em ambientes urbanos cosmopolitas.

Estima-se que uma proporção relativamente pequena da população participe — estes eventos costumam atrair pessoas de classe média que trabalham em indústrias criativas ou de tecnologia.

As festas se destinavam a simbolizar o liberalismo e a tolerância dentro da sociedade russa, mas com a aprovação de leis cada vez mais conservadoras, estes eventos estão se tornando cada vez mais clandestinos.

O escândalo da festa 'Quase Nus'

A repressão das autoridades russas às festas com temática sexual aumentou em dezembro, após a festa de aniversário da influenciadora e apresentadora de TV Anastasiya Ivleeva, cujo convite exigia que os convidados fossem vestidos "quase nus".

A festa foi divulgada nas redes sociais, e entre os convidados, estavam várias celebridades russas, incluindo Kseniya Sobchak, filha de um sócio e mentor de longa data de Vladimir Putin , Anatoly Sobchak, assim como um cantor pop das antigas, Philipp Kirkorov.

Alguns canais de televisão divulgaram informações pessoais dos participantes das festas Crédito: Getty Images

Embora a maioria dos presentes estivesse de camiseta e lingerie, alguns decidiram usar roupas mais reveladoras. O rapper Vacio apareceu apenas com uma meia nos órgãos genitais.

As fotos do evento provocaram indignação entre muita gente.

Vacio foi preso por 15 dias sob acusação de vandalismo — e multado em 200 mil rublos (cerca de R$ 11 mil) por sua vestimenta.

A própria Ivleeva recebeu uma multa de 100 mil rublos (aproximadamente R$ 5,5 mil) por organizar a festa.

Os problemas começaram para a anfitriã e seus convidados quando Putin viu as fotos.

Algumas das celebridades que participaram do evento contaram que tiveram aparições na mídia canceladas e foram ameaçadas com processos criminais.

'Intimidação'

A conhecida festa queer de techno Popoff Kitchen cancelou todos os seus eventos na Rússia Crédito: BBC

As recentes batidas em festas com temática sexual seguiram o mesmo padrão: a polícia apareceu, ordenou que todos se deitassem no chão e começou a coletar os dados dos participantes.

A maioria das operações foi transmitida por meios de comunicação pró-Kremlin — e alguns canais de televisão chegaram a revelar informações pessoais dos participantes.

A repressão não se limitou a eventos públicos. Em pelo menos dois casos, a polícia apareceu em uma festa privada.

Alguns dos convidados do sexo masculino foram ameaçados de serem enviados para lutar na guerra na Ucrânia , afirmou uma pessoa que estava em uma das festas à BBC.

Diante do aumento das batidas policiais e da vergonha pública, os organizadores das festas estão recuando.

Em fevereiro, a festa queer de techno Popoff Kitchen, de Moscou, bem conhecida entre a comunidade LGBTQ local, e a Kinky Party, com temática sexual, anunciaram que deixariam de realizar eventos na Rússia.

"Recebemos um aviso de que eventos relacionados ao tema sexo não serão permitidos a partir de agora", afirmaram os organizadores da Kinky Party em comunicado.

"É impossível trabalhar sabendo que não se pode garantir a segurança [dos seus convidados]", disse Nikita Egorov-Kirillov, da Popoff Kitchen, à BBC.