Rússia lança maior ataque aéreo desde início da guerra, afirma Ucrânia

A Rússia lançou 122 mísseis e 36 drones contra alvos ucranianos, causando a morte de ao menos 22 civis, o que, de acordo com a Força Aérea da Ucrânia, foi a maior ofensiva aérea em 22 meses de guerra . As forças ucranianas interceptaram a maior parte dos mísseis e dos drones tipo Shahed, afirmou o chefe militar de Kiev, Valerii Zaluzhnyy, nesta sexta-feira (29).

Até então, o maior ataque tinha sido registrado em novembro de 2022, quando a Rússia lançou 96 mísseis sobre a Ucrânia, de acordo com registros da Força Aérea ucraniana.

Estragos registrados após um ataque de mísseis russos em Kiev, na Ucrânia, nesta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 Crédito: EFREM LUKATSKY/AP/ESTADÃO CONTEÚDO

As autoridades da Ucrânia têm pedido aos aliados ocidentais que enviem mais defesas antiaéreas. O presidente ucraniano, VolodymIr ZelenskI, disse que as forças do Kremlin usaram várias armas, incluindo mísseis balísticos e de cruzeiro. "Hoje, a Rússia usou quase todos os tipos de armas do seu arsenal", disse Zelenski no X (antigo Twitter).

Pelo menos 128 pessoas ficaram feridas e um número desconhecido foi soterrado sob os escombros durante o ataque que durou cerca de 18 horas, disseram autoridades ucranianas. Entre os edifícios que foram danificados estavam uma maternidade, apartamentos e escolas.