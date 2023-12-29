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22 meses de guerra

Rússia lança maior ataque aéreo desde início da guerra, afirma Ucrânia

Foram lançados 122 mísseis e 36 drones, causando a morte de ao menos 22 civis disse a Força Aérea ucraniana

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 12:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 dez 2023 às 12:59
A Rússia lançou 122 mísseis e 36 drones contra alvos ucranianos, causando a morte de ao menos 22 civis, o que, de acordo com a Força Aérea da Ucrânia, foi a maior ofensiva aérea em 22 meses de guerra. As forças ucranianas interceptaram a maior parte dos mísseis e dos drones tipo Shahed, afirmou o chefe militar de Kiev, Valerii Zaluzhnyy, nesta sexta-feira (29).
Até então, o maior ataque tinha sido registrado em novembro de 2022, quando a Rússia lançou 96 mísseis sobre a Ucrânia, de acordo com registros da Força Aérea ucraniana.
Estragos registrados após um ataque de mísseis russos em Kiev, na Ucrânia, nesta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023
Estragos registrados após um ataque de mísseis russos em Kiev, na Ucrânia, nesta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 Crédito: EFREM LUKATSKY/AP/ESTADÃO CONTEÚDO
As autoridades da Ucrânia têm pedido aos aliados ocidentais que enviem mais defesas antiaéreas. O presidente ucraniano, VolodymIr ZelenskI, disse que as forças do Kremlin usaram várias armas, incluindo mísseis balísticos e de cruzeiro. "Hoje, a Rússia usou quase todos os tipos de armas do seu arsenal", disse Zelenski no X (antigo Twitter).
Pelo menos 128 pessoas ficaram feridas e um número desconhecido foi soterrado sob os escombros durante o ataque que durou cerca de 18 horas, disseram autoridades ucranianas. Entre os edifícios que foram danificados estavam uma maternidade, apartamentos e escolas.
O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que a escala do ataque deveria despertar nas pessoas a intenção de fornecer mais apoio à Ucrânia. "Hoje, milhões de ucranianos acordaram com o som alto de explosões. Gostaria que esses sons de explosões na Ucrânia pudessem ser ouvidos em todo o mundo", escreveu ele no X. Fonte: Associated Press.

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