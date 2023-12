Rússia lança maior ataque aéreo desde início da guerra, afirma Ucrânia

Foram lançados 122 mísseis e 36 drones, causando a morte de ao menos 22 civis disse a Força Aérea ucraniana

A Rússia lançou 122 mísseis e 36 drones contra alvos ucranianos, causando a morte de ao menos 22 civis, o que, de acordo com a Força Aérea da Ucrânia, foi a maior ofensiva aérea em 22 meses de guerra . As forças ucranianas interceptaram a maior parte dos mísseis e dos drones tipo Shahed, afirmou o chefe militar de Kiev, Valerii Zaluzhnyy, nesta sexta-feira (29).

As autoridades da Ucrânia têm pedido aos aliados ocidentais que enviem mais defesas antiaéreas. O presidente ucraniano, VolodymIr ZelenskI, disse que as forças do Kremlin usaram várias armas, incluindo mísseis balísticos e de cruzeiro. "Hoje, a Rússia usou quase todos os tipos de armas do seu arsenal", disse Zelenski no X (antigo Twitter).