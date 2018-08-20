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Após acusações

Rússia diz que não desenvolverá armas espaciais antes de outros países

Declaração vem após acusações dos EUA, que criaram divisão espacial do Exército

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 15:37
O presidente russo, Vladimir Putin Crédito: Alexander Zemilianichenko / Associeted Press / Estadão
Após acusações americanas de que o governo russo estava planejando o desenvolvimento e o uso de armas espaciais, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que o país não pretende enviar esses armamentos para o espaço antes de outro país, afirmando que esse é um sinal que Washington não deve ignorar, de acordo com a agência de notícias Interfax.
Na terça-feira, os Estados Unidos acusaram a Rússia de estar desenvolvendo novas armas para uso no espaço. Entre elas, citaram um sistema móvel de lasers para destruir satélites, o Peresvet, e o lançamento de um novo satélite de inspeção que estaria agindo de forma "anormal".
Na ocasião, a acusação foi feita por Yleem Poblete, secretária assistente de Estado para Controle e Verificação de Armas, na Conferência das Nações Unidas sobre Desarmamento, órgão permanente com sede em Genebra. A conferência discute há dez anos anos um novo tratado, proposto justamente por Rússia e China, cujo objetivo seria evitar uma corrida armamentista no espaço.
No início de agosto, o governo de Donald Trump anunciou a criação do sexto ramo das Forças Armadas americanas, a Força Espacial, com o argumento de que China e Rússia estariam desenvolvendo armas para destruir satélites. O representante da Rússia na Conferência sobre Desarmamento, Alexander Deyneko, insinuou que as críticas de Poblete seriam uma cortina de fumaça para desviar a atenção do projeto de Trump, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso.
 Toda vez que eles (os americanos) querem dissimular suas intenções, atraem a atenção para outra questão  afirmou.
Em fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse na Conferência sobre Desarmamento que era prioritária a prevenção de uma corrida armamentista no espaço.
Mas, segundo Poblete, "as ações russas não traduzem suas palavras". Referindo-se um "aparato de inspeção espacial" cujo lançamento foi anunciado pelo Ministério da Defesa russo em outubro de 2017, a secretária americana comentou:
 A única certeza que temos é que esse sistema foi posto em órbita.
A busca russa por armamentos espaciais seria preocupante por causa do "recente comportamento maligno" do país, acrescentou Poblete, e um tratado proposto por China e Rússia para regulamentar esse desenvolvimento, segundo ela, não impediria e produção e o armazenamento de armas antissatélite.

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