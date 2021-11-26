Restrições a viagens não controlam variantes da Covid no longo prazo, diz IATA

Em comunicado sobre a variante B 1.1.529 do coronavírus, a entidade indicou ainda que restrições de viagem não são uma solução de longo prazo para conter as mutações do vírus Crédito: Rudy e Peter Skitterians/Pixabay

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês) afirmou hoje que é necessário utilizar a experiência dos últimos dois anos para desenvolver uma estratégia baseada em dados que encontre formas seguras de realizar fechamentos de fronteira e quarentenas. Em comunicado sobre a variante B 1.1.529 do coronavírus, a entidade indicou ainda que restrições de viagem não são uma solução de longo prazo para conter as mutações do vírus.

Segundo a Iata, os governos "estão respondendo aos riscos da nova variante do coronavírus em modo de emergência, causando medo entre o público que viaja".