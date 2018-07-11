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'Operation Thai Cave Rescue'

Resgate de meninos da caverna na Tailândia vai virar documentário

A Discovery Science vai exibir o 'Operation Thai Cave Rescue' já neste sábado, 14

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 10:38
Nesta terça-feira, 10, foi concluído o resgate dos 12 meninos e do treinador que estavam presos por vários dias em uma caverna na Tailândia. A história já atraiu o interesse de produtores de cinema que querem transformar o ocorrido em filme  mas já tem emissora se adiantando com um documentário.
A Discovery Channel vai lançar o primeiro documentário sobre o caso já neste sábado, 14 de julho, no Discovery Science dos Estados Unidos, sob o título Operation Thai Cave Rescue. De acordo com uma sinopse divulgada pelo Entertainment Weekly, o documentário "revela o drama científico e humano por trás de um dos mais resgates mais difíceis e que mais mexeu com o coração na história humana".
"Com acesso exclusivo aos homens e mulheres  incluindo a família dos adolescentes  que viveram esses eventos, Operation Thai Cave Rescue foca na vitória do espírito humano e nas inovações científicas e tecnológicas extraordinárioas usadas para completar esse resgate milagroso", continua a sinopse.
Os adolescentes, que têm entre 11 e 16 anos, e seu treinador, desapareceram no dia 23 de junho, quando estavam explorando a caverna e ficaram presos por uma enchente que inundou parcialmente o local. O resgate teve início no domingo, 8, e envolveu mais de 90 profissionais.

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