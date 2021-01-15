Reino Unido anuncia fechamento de todos os corredores de viagem do país

Após a chegada, viajantes deverão ainda cumprir um período de 10 dias de quarentena. Crédito: Pixabay

O primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson, informou nesta sexta-feira que irá fechar todos os corredores de viagem do país a partir da madrugada da próxima segunda-feira (18), para impedir que novas variantes ainda desconhecidas do novo coronavírus entrem em território britânico. A medida tomará efeito em todos os países da nação insular.

Qualquer pessoa que for entrar no país deverá provar que testou negativo par a covid-19 nas últimas 72 horas a contarem a partir da chegada no Reino Unido, disse Johnson, adicionando que quem se negar a cumprir as medidas poderá ser multado.

Após a chegada, viajantes deverão ainda cumprir um período de 10 dias de quarentena. Além disso, o premiê informou que a segurança será reforçada dentro do Reino Unido e nas suas fronteiras.

De acordo com Johnson, o governo britânico não deve relaxar as medidas restritivas até que os mais vulneráveis sejam imunizados e as vacinas tomem efeito para diminuir os números de casos, mortes e hospitalizações por coronavírus. "Não podemos adquirir uma falsa impressão de segurança", alertou o premiê.