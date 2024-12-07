Rebeldes dominam bairros de Damasco, capital da Síria, dizem autoridades dos EUA

Os militantes islâmicos do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tomaram o controle de Aleppo e chegaram a Damasco em poucos mais de uma semana Crédito: BBC

Uma autoridade do governo dos EUA disse à emissora CBS, parceira da BBC no país, que a capital da Síria , Damasco, está sendo tomada por rebeldes "subúrbio após subúrbio".

O governo da Síria negou relatos de que o presidente Bashar al-Assad e sua família tenham deixado Damasco.

Enquanto isso, os rebeldes tomaram o controle da cidade de Homs, de acordo com relatos do front.

O ministro do interior da Síria disse que gá um "cerco militar forte" em volta de Damasco e que ninguém conseguria passar, segundo a agência de notícias AFP.

O ritmo do avanço dos rebeldes na Síria tem sido impressionantes, afirma o corresponde da BBC no Oriente Médio, Hugo Bachega.