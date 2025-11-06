Mundo

Rama Duwaji: quem é a mulher do prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani?

Com apenas 28 anos de idade, a próxima primeira-dama de Nova York é uma artista renomada. Suas obras já apareceram em vários órgãos de imprensa, incluindo na BBC.

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:27

null Crédito: Reuters

Com 28 anos de idade, Rama Duwaji será a primeira-dama mais jovem da história da cidade americana de Nova York. E os holofotes se voltaram para ela assim que seu marido, Zohran Mamdani, venceu as eleições para a prefeitura da cidade, na noite de terça-feira (4/11).

No seu discurso da vitória, o prefeito eleito fez uma saudação especial para a esposa, que estava bem atrás dele.

"E, para minha incrível esposa, Rama, hayati ['minha vida', em árabe], não há ninguém que eu preferiria ter ao meu lado neste momento — e em todos os momentos", declarou ele.

Duwaji é uma artista com raízes na Síria que mora em Nova York. Seu trabalho costuma explorar temas do Oriente Médio.

As obras de Duwaji já apareceram na BBC News, nos jornais The New York Times e The Washington Post, na revista Vice e no museu Tate Modern, em Londres.

"Rama não é apenas minha esposa. É uma artista incrível, que merece ser conhecida pelo seu trabalho", escreveu Mamdani nas redes sociais em 12 de maio, ao anunciar que eles haviam se casado três meses antes.

"Oh, meu Deus, ela é de verdade", brincou Duwaji, em um comentário na mesma postagem.

O casal se conheceu no aplicativo de namoros Hinge. "Ou seja, ainda há esperança nesses aplicativos", declarou Mamdani em entrevista ao portal The Bulwark.

null Crédito: Getty Images

Duwaji raramente era vista durante a campanha eleitoral do marido até recentemente. Os principais oponentes afirmavam que o então legislador estadual de 33 anos estaria "escondendo" sua esposa.

Sua ausência era notável, considerando que os candidatos nos Estados Unidos costumam exibir suas esposas, para demonstrar seu compromisso com os valores familiares.

Mamdani respondeu às críticas sobre a ausência da esposa na sua postagem de maio, incluindo uma série de fotografias mostrando seu casamento no cartório municipal de Nova York.

"Se você der uma olhada no Twitter hoje ou em qualquer outro dia, verá como a política pode ser cruel", escreveu ele.

"Normalmente, eu ignoro, sejam as ameaças de morte ou pedidos pela minha deportação. Mas é diferente quando é sobre aqueles que amamos... Vocês podem criticar minhas opiniões, mas não minha família."

Duwaji optou por permanecer longe dos holofotes, mesmo quando a popularidade do marido disparou. Mas o que se diz é que ela é uma força motriz nos bastidores, segundo a CNN.

A rede de TV afirma que ela trabalhou na finalização da marca que identificava Mamdani, incluindo a iconografia e a fonte usadas nos seus materiais de campanha de cor amarela, laranja e azul.

Mesmo com ela longe das câmeras pela maior parte do tempo, diversos amigos de Duwaji se manifestaram a seu respeito em entrevistas, em meio às especulações sobre seu papel em um eventual governo Mamdani.

"Ela é a nossa princesa Diana moderna", declarou um amigo, Hasnain Bhatti, ao The New York Times no mês passado.

Outros descreveram que Duwaji estava animada, mas impressionada com a crescente atenção em torno dela, segundo o jornal New York Post.

O casal se conheceu no aplicativo de namoros Hinge Crédito: Getty Images

Duwaji é formada na Universidade da Comunidade da Virgínia e obteve grau de mestrado em ilustração na Escola de Artes Virtuais, em Nova York.

"Usando retratos desenhados e movimento, Rama examina as nuances da sororidade e das experiências comunitárias", segundo o website profissional da artista.

Grande parte do seu trabalho é produzido em preto e branco, ilustrando cenas do mundo árabe. Duwaji é da etnia síria e nasceu no Texas, declarou um porta-voz da campanha ao The New York Times.

Em 2022, suas obras foram incluídas no documentário Who Killed My Grandfather ("Quem matou o meu avô", em tradução livre), do Serviço Mundial da BBC, que investigou o assassinato de um político do Iêmen em 1974.

Algumas das suas obras relacionadas no Instagram criticam o "imperialismo americano", o que ela chama de crimes de guerra de Israel e denunciam a "limpeza étnica" dos palestinos, refletindo algumas das posições políticas do marido.

Israel nega veementemente as acusações de prática de genocídio na Faixa de Gaza.

Suas obras também demonstram seu apoio ao estudante Mahmoud Khalil, da Universidade Columbia, nos Estados Unidos. O governo Trump vem tentando deportar o jovem, qualificando seu trabalho de defesa dos palestinos como "antissemitismo".

'A obrigação do artista é refletir a sua época'

A artista do Brooklyn passou a maior parte da pandemia de covid-19 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde mora sua família, declarou ela em entrevista ao portal YUNG, em abril deste ano.

Na ocasião, Duwaji foi questionada sobre os recentes acontecimentos no Oriente Médio, a volta de Donald Trump à Casa Branca e o forte aumento das batidas antimigratórias.

"Não vou mentir, tudo está sombrio, agora, em Nova York", respondeu ela. "Eu me preocupo com meus amigos e minha família e tudo parece completamente fora das minhas mãos."

"Com tantas pessoas sendo pressionadas e silenciadas pelo medo, tudo o que posso fazer é usar minha voz para denunciar o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Palestina e na Síria, o máximo que posso", destacou Duwaji.

Ela também foi questionada sobre a responsabilidade dos artistas, sobre discutir questões globais.

"A obrigação do artista, para mim, é refletir a sua época", respondeu ela, citando a cantora e compositora Nina Simone (1933-2003).

"Acredito que todos têm a responsabilidade de se manifestar contra a injustiça e a arte tem a capacidade de denunciá-la."

"Não acho que todos devam fazer obras políticas, mas a arte é inerentemente política na sua produção, financiamento e divulgação. A própria criação de arte como refúgio dos horrores que observamos, para mim, é política."

"É uma reação ao mundo à nossa volta", conclui Rama Duwaji.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta