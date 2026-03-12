Oscar 2026: onde assistir a 'O Agente Secreto' e a outros filmes indicados

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:36
O Oscar acontece neste domingo (15/3), a partir das 21h, horário de Brasília. O filme brasileiro O Agente Secretoconcorre em quatro categorias.
Também estão indicados alguns dos filmes mais premiados e celebrados de 2025, como Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Hamnet e Valor Sentimental.
Veja onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026:
O filme brasileiro, do diretor Kleber Mendonça Filho, foi indicado a quatro categorias: Melhor Filme; Melhor Filme Internacional; Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.
O longa está em cartaz nos cinemas e disponível na Netflix.
Uma Batalha Após a Outra, do cineasta Paul Thomas Anderson, concorre em 13 categorias: Melhor Filme, Melhor Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Direção, Ator Coadjuvante (Sean Penn e Benicio del Toro), Atriz Coadjuvante (Teyana Taylor), Roteiro Adaptado, Direção de Elenco, Fotografia, Montagem, Direção de Arte, Trilha Sonora e Som.
Está em cartaz nos cinemas e disponível na HBO Max e no catálogo da Claro TV+. Também pode ser comprado ou alugado no Prime Video e na Apple TV.
A produção recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Atriz para a irlandesa Jessie Buckley.
O longa está em cartaz nos cinemas e disponível na Claro TV+ e para aluguel no Prime Video.
O longa de terror e vampiros quebrou o recorde do número de indicações para o Oscar recebido por um único filme.
Ele foi indicado para o prêmio mais cobiçado de Hollywood em 16 categorias, entre elas Melhor Filme, Melhor Diretor (Ryan Coogler), Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku), Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo) e Melhor Roteiro Original.
O filme está disponível no Brasil na HBO Max e Claro TV+ e para aluguel nos streamings Prime Video e Apple TV.
Com nove indicações ao Oscar, o filme concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção (Josh Safdie e Ronald Bronstein) e Melhor Ator (Timothée Chalamet), entre outras.
Está em cartaz nos cinemas no Brasil.
Dirigido por Guillermo del Toro, concorre em nove categorias neste domingo, entre elas Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante (Jocob Elordi).
O longa está disponível na Netflix.
Recebeu nove indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Direção, Atriz (Renate Reinsve) e Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård).
O filme está em cartaz nos cinemas e disponível na plataforma de streaming Mubi. Também pode ser comprado ou alugado no Prime Video e na Apple TV.
O filme recebeu 4 indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original e Melhor Fotografia, com o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso.
O longa está disponível na Netflix.
O longa está indicado nas categorias Melhor Filme, Melhor Atriz (Emma Stone) Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original.
Em cartaz nos cinemas e disponível na Claro TV+ e para aluguel no Prime Video e Apple TV.
Estrelado por Brad Pitt e com produção de Lewis Hamilton, recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo a principal categoria de Melhor Filme.
Está disponível na Apple TV e para aluguel no Prime Video.
Dirigido por Jafar Panahi, foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional (França) e Melhor Roteiro Original.
Está disponível na Mubi e para compra na Apple TV e Prime Video.
O filme espanhol recebeu duas indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme Internacional e Melhor Som.
O filme está em cartaz nos cinemas no Brasil.
O longa concorre com o brasileiro O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional.
No Brasil, está disponível em algumas salas de cinemas, na Claro TV+ e para aluguel no Prime Video.
O longa concorre nas categorias Melhor Ator, com Ethan Hawke, e Melhor Roteiro Original.
Está em cartaz nos cinemas e disponível na Claro TV+ e para aluguel e compra na Apple TV e Prime Video.
Indicado na categoria Melhor Atriz, com Rose Byrne, está disponível no Telecine e para alguel no Prime Video e Apple TV.
Foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Atriz, pela atuação de Kate Hudson. Está em cartaz nos cinemas e disponível para aluguel no Prime Video.
O filme de terror conquistou indicação ao Oscar 2026 de Melhor Atriz Coadjuvante para Amy Madigan.
Está disponível na HBO Max e Claro TV+. Também pode ser alugado ou comprado na Apple TV e Prime Video.
O filme foi indicada ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original com a música Golden. Está disponível na Netflix.
Indicado na categoria de Melhor Animação, está em cartaz nos cinemas brasileiros.
Indicado ao Oscar 2026 de Melhor Animação, está em cartaz nos cinemas.
Indicado ao Oscar 2026 de Melhor Animação, está em cartaz nos cinemas.
Concorre na categoria de Melhor Animação e está disponível no streaming Disney+.
O filme concorre em duas categorias: Melhores Efeitos Visuais e Melhor Figurino. Está em cartaz nos cinemas.
Indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, está disponível no Prime Video e para aluguel na Apple TV.
Também concorre na categoria de Melhor Cabelo e Maquiagem. Está disponível no Mubi e para alguel e compra na Apple TV e no Prime Video.
Concorre na categoria Melhores Efeitos Visuais. Está disponível no Prime Video e para aluguel na Apple TV E Claro TV+.
Indicado na categoria Melhores Efeitos Visuais, está disponível na Apple TV.
Indicado a Melhor Documentário, está disponível na HBO Max.
Também concorre na categoria Melhor Documentário. Está disponível na Apple TV.
Indicado na categoria Melhor Documentário, está disponível na Netflix.
Também concorre na categoria Melhor Documentário. Estará disponível no Filmelier+ a partir de 26 de março.
Concorre na categoria Melhor Curta-Metragem. Está disponível na Netflix.
Também foi indicado a Melhor Curta-Metragem. Está disponível no YouTube, em francês.
Indicado a Melhor Curta-Metragem, terá sua estreia no Brasil na próxima sexta-feira (13/03) na plataforma FILMICCA.
Indicado a Melhor Curta de Animação, está no YouTube em francês.
Também indicado a Melhor Curta de Animação, está no YouTube.
Está concorrendo na categoria Melhor Curta Documentário e está disponível na Netflix.
Indicado também na categoria Melhor Curta Documentário. Está disponível na HBO Max.
Concorre na categoria Melhor Curta Documentário. Está disponível na HBO Max.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o