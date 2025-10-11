Mundo

Quem foi Le Duc Tho, a única pessoa que rejeitou o Prêmio Nobel da Paz?

Em 1973, o Comitê Norueguês do Prêmio Nobel concedeu o prêmio da paz a Le Duc Ho e Henry Kissinger

Poucos prêmios geram tanto respeito e admiração em todo o mundo quanto o Prêmio Nobel da Paz.

Desde sua criação, em 1901, o prêmio foi concedido a ativistas influentes como Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. e Madre Teresa, além de instituições globalmente representativas, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Em toda a sua história, apenas uma pessoa se recusou a aceitá-lo: o negociador vietnamita Le Duc Tho, em 1973.

Em janeiro daquele ano, após mais de 15 anos de uma feroz guerra civil no Vietnã e quatro anos de negociações, Le Duc Tho e o então secretário de Estado americano, Henry Kissinger, alcançaram o que era impensável na época: assinaram um armistício, conhecido como Acordos de Paz de Paris, que encerraria o envolvimento dos EUA no conflito e "restabeleceria a paz no Vietnã".

Mas em outubro — mês em que foi anunciado que Kissinger e Tho dividiriam o prêmio — o conflito ainda seguia no Sudeste Asiático, e a confiança entre as partes estava abalada.

"A paz não foi verdadeiramente estabelecida no Vietnã do Sul", disse Tho em resposta à premiação. "Nessas circunstâncias, é impossível para mim aceitar o Prêmio Nobel da Paz de 1973, com o qual o comitê me condecorou."

Com essa declaração, Tho se tornou a primeira — e, até o momento, a única — pessoa a recusar o Prêmio Nobel da Paz.

Revolucionário com história

Le Duc Tho nasceu na província de Ha Nam, Vietnã do Norte, em 1911, e desde cedo se envolveu em atividades revolucionárias contra os colonizadores franceses.

Na década de 1930, Tho foi fundamental na formação do Partido Comunista da Indochina — nome dado pelos colonizadores franceses à península composta por Vietnã, Laos, Mianmar, Tailândia e Camboja.

Sua atuação o tornou alvo dos colonizadores, que o prenderam duas vezes: entre 1930 e 1936 e entre 1939 e 1944.

Após sua libertação, tornou-se um ator fundamental na criação do movimento de independência do Viet Minh, que tomaria o poder no Vietnã do Norte em 1954, sob a liderança de Ho Chi Minh.

Com a captura de Hanói, Tho tornou-se uma figura-chave na insurgência que liderou os esforços para derrubar o governo no Vietnã do Sul. Ele operou secretamente por anos como um dos líderes do movimento insurgente conhecido como Viet Cong.

Mas o papel que lhe traria reconhecimento internacional veio em 1969, quando representantes do Vietnã do Norte e dos Estados Unidos iniciaram negociações de paz em Paris.

Buscando a paz

Para muitos historiadores, o início de 1968 marcou uma virada na opinião pública americana em relação à Guerra do Vietnã: o ano começou com uma ofensiva agressiva das forças comunistas norte-vietnamitas, em conjunto com guerrilheiros vietcongues, em grande parte do Vietnã do Sul, um aliado dos EUA.

A operação rebelde, que ficou conhecida como Ofensiva do Tet — assim chamada por ter ocorrido durante a celebração do Ano Novo Lunar vietnamita — foi um golpe decisivo para Lyndon B. Johnson nos EUA, um presidente que, apesar de ter aumentado o efetivo de tropas americanas de 20 mil em 1963 para mais de meio milhão em 1968, viu o conflito no Vietnã sair de controle.

Esse descontentamento público com a guerra abriu caminho para que o candidato presidencial republicano Richard Nixon prometesse que seria ele quem terminaria a guerra e, com isso, colocaria fim à presença americana no Vietnã.

Após vencer a eleição em novembro de 1968 e assumir o cargo em janeiro de 1969, Nixon encarregou seu então Conselheiro de Segurança Nacional, Henry Kissinger, de manter conversas secretas com o governo comunista do Vietnã do Norte, enquanto delegações oficiais de vários países se reuniam para negociações de paz em Paris.

A contraparte norte-vietnamita de Kissinger era Le Duc Tho, a quem o germano-americano descreveu como "um revolucionário dedicado e austero".

Negociações secretas começaram em agosto de 1969 e, após quase quatro anos de negociações, um acordo foi alcançado em janeiro de 1973, que incluía a troca de prisioneiros de guerra, um cessar-fogo supervisionado internacionalmente e a retirada permanente das tropas americanas do Vietnã.

Mas o acordo foi rejeitado pelo governo sul-vietnamita, aliado local dos EUA no conflito, e reacendeu a desconfiança entre todas as partes, refletida em novos combates ferozes e na expansão das tropas norte-vietnamitas para o sul.

O Nobel

Quando o comitê do Nobel anunciou que Le Duc Tho e Henry Kissinger seriam os vencedores do Prêmio da Paz, em 16 de outubro de 1973, a guerra ainda acontecia em grande parte do Vietnã do Sul.

Com o público americano perdendo o apetite pela guerra e os prisioneiros de guerra retornando para casa, o governo Nixon começou a implementar seus planos para encerrar a presença militar no país, dando às tropas norte-vietnamitas espaço para continuar seu avanço para o sul.

Mas o anúncio do prêmio gerou uma enorme controvérsia na comunidade internacional: levou à renúncia de dois membros do comitê responsável pela seleção dos vencedores e tornou-se alvo de críticas na imprensa.

O New York Times, em seu editorial, referiu-se ao prêmio como "Prêmio Nobel da Guerra".

Tho, por sua vez, alimentou ainda mais a controvérsia com uma carta endereçada à presidente do Comitê Nobel, Aese Lionaes, na qual explicou seus motivos para não aceitar o prêmio:

"Só poderei considerar" aceitar o prêmio quando "o Acordo de Paris for respeitado, as armas silenciadas e a verdadeira paz for estabelecida no Vietnã do Sul".

Para Flora Lewis, correspondente especial do The New York Times que cobria as negociações secretas entre Kissinger e Tho, o motivo da rejeição do prêmio tinha mais a ver com a percepção do Acordo de Paris no Vietnã do Norte.

"Os norte-vietnamitas têm consistentemente afirmado que Paris não foi um acordo de compromisso, mas uma vitória sobre os EUA. Portanto, não se pode esperar que eles se sintam confortáveis ​​com honras iguais sendo prestadas ao seu representante e a Kissinger, a quem eles percebem como o beligerante que derrotaram", escreveu a jornalista.

Kissinger não compareceu à cerimônia de premiação, temendo manifestações contra ele. E, com a queda de Saigon para as tropas norte-vietnamitas em 1975, tentou devolver o Prêmio Nobel que havia "humildemente aceitado" dois anos antes.

Lionaes fez o discurso na cerimônia de premiação, no qual abordou a controvérsia, afirmando que o prêmio tinha como objetivo promover os esforços de paz, mesmo que estes nem sempre produzissem os resultados esperados.

"Ao conceder o Prêmio em 1973 a dois políticos responsáveis ​​que estavam no centro dos eventos, o Comitê Norueguês do Nobel reforça sua convicção de que a solução para as muitas controvérsias que levaram ou podem levar à guerra deve ser por meio de negociações, não por meio de uma guerra total visando a vitória total."

O legado de Le Duc Tho

O legado do conflito que assolou o Vietnã por quase 20 anos e seus protagonistas continuam sendo tema de discussão no país asiático até hoje.

E em meio a essa análise, a imagem de Le Duc Tho, um firme defensor da causa comunista que liderou o Partido Comunista do Vietnã por quase 30 anos, difere um pouco do que é conhecido internacionalmente.

Em um painel de discussão realizado pelo Serviço Vietnamita da BBC para o 110º aniversário de Tho, o professor Nguyen Dinh Cong, da Academia de Ciências do Vietnã, abordou o papel do revolucionário na vida do país.

"A influência de Tho no partido foi fundamental durante os 30 anos em que liderou o comitê organizador central. Ele foi o único com poder de decisão sobre a organização do partido e construiu um sistema organizacional que perdura até hoje."

Quase 40 anos após sua saída do cargo, hoje o país ainda tenta deixar parte do legado de Tho dentro do Partido Comunista que ainda governa o Vietnã, disse o professor Ngo Ninh Long ao painel.

"Muitos altos funcionários do partido e do governo foram escolhidos por Le Duc Tho e seus pais, então, agora que estão no poder, será difícil para eles se democratizarem."

Seu legado externo também permanece sob escrutínio, assim como os critérios que o comitê do Nobel usa para selecionar seus vencedores em sua busca para atender aos desejos do criador do prêmio, Alfred Nobel.

Ele pediu que o prêmio fosse concedido "àqueles que fizeram os maiores ou melhores esforços pela fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução de exércitos armados e pelo estabelecimento e promoção de congressos de paz".

