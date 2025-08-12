Mundo

Quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, preso em São Paulo

Empresário foi detido em operação do Ministério Público de São Paulo que investiga esquema de cobrança de propina envolvendo créditos tributários

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:25

A rede Ultrafarma foi fundada por Oliveira no ano 2000 Crédito: Getty Images

Foi preso temporariamente nesta terça-feira (12/8) Aparecido Sidney de Oliveira, 71 anos, empresário e fundador da rede de farmácias Ultrafarma.

Sidney Oliveira, como é conhecido, foi um dos alvos da Operação Ícaro, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público de São Paulo (MPSP), com apoio da Polícia Militar em São Paulo.

A ação visa desarticular um suposto esquema de cobrança de propina envolvendo créditos tributários. O Gedec identificou um grupo criminoso responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de vantagens indevidas.

Além de Oliveira, mais um empresário e um fiscal da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo também foram detidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo o MPSP, o esquema existia desde 2021. De acordo com a apuração, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas.

Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe. O esquema, segundo o MPSP, teria rendido a um único fiscal ao menos R$ 1 bilhão em propinas.

A operação é fruto de meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça.

Além das prisões, os agentes deram cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos e nas sedes das empresas investigadas.

As defesas dos investigados ainda não se manifestaram e esta reportagem será atualizada assim que houver qualquer posicionamento.

Origens e Ultrafarma

Sidney Oliveira nasceu no pequeno município de Nova Olímpia, no Paraná, com cerca de seis mil habitantes. Segundo entrevistas que deu, sua família era pobre e aos nove anos ele começou a trabalhar em uma farmácia da cidade.

Depois disso, ele nunca mais saiu da área de venda de medicamentos, tendo adquirido farmácias até fundar a sua própria.

O empresário fundou a Ultrafarma no ano 2000, quando o Brasil iniciava a implementação dos medicamentos genéricos.

A rede de farmácias também já teve seu próprio canal de televisão, a TV Ultrafarma, que durou dois anos, entre 2015 e 2017.

Hoje, o empresário também é o garoto-propaganda de sua rede, cuja publicidade é feita de maneira massiva. Além disso, ele empresta o nome para sua marca de medicamentos, suplementos e produtos de higiene e beleza.

A principal forma de venda da Ultrafarma é virtual, e, segundo a própria empresa, atende a quatro milhões de clientes ativos e dispõe de 15 mil produtos para a venda.

Sidney Oliveira vive hoje no município paulista de Santa Isabel, que abriga também um centro de distribuição da Ultrafarma.

