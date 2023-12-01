Quem é o sultão Al Jaber, polêmico presidente da COP28 que chefia petrolífera estatal dos Emirados

O presidente da COP28 sofre críticas por conta de seu envolvimento com a indústria do petróleo Crédito: Getty Images

Já insatisfeitos com o fato de a reunião ser sediada em um Petro-Estado , estavam ainda mais preocupados com o fato de a pessoa que presidiria a reunião ser o chefe da empresa petrolífera estatal dos EAU, a Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc).

Membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), os Emirados Árabes Unidos são um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Cientistas dizem que para lidar com a crise climática, deve haver uma redução significativa e rápida das emissões provenientes de combustíveis fósseis, incluindo petróleo, gás e carvão.

Sob o comando de Al Jaber, a Adnoc produziu mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia em 2022, um aumento em relação aos 3,6 milhões de barris por dia em 2021, de acordo com a Opep.

E foi ele quem antecipou a data prevista para quase duplicar a produção da empresa para 5 milhões de barris por dia – de 2030 para 2027.

Al Jaber defende que a indústria dos combustíveis fósseis tem que ser convidada para negociar em reuniões internacionais sobre o clima Crédito: Getty Images

'Papel duplo'

“O Dr. Sultan Al Jaber tem enfrentado críticas principalmente devido ao seu papel duplo como figura-chave na indústria petrolífera e como líder da conferência climática COP28”, disse Harjeet Singh, chefe de estratégia política global da Climate Action Network International, uma rede global de organizações não governamentais ambientais.

Mas o principal argumento de Al Jaber para se defender tem sido que não podemos lidar com a crise climática sem envolver a indústria dos combustíveis fósseis.

Nascido em 1973 em Umm al Quwain, um dos emirados dos Emirados Árabes Unidos, Al Jaber se destaca no seu país por ocupar vários cargos de destaque.

Casado e com quatro filhos, é também Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos EAU e enviado especial do país para as alterações climáticas, cargo que ocupou pela primeira vez entre 2010 e 2016, antes de o seu segundo mandato no cargo começar em 2020.

Formado pela Universidade do Sul da Califórnia em Engenharia Química e de Petróleo, Al Jaber também tem outra função. Além de dirigir a empresa petrolífera estatal, é presidente da Masdar, uma empresa de energia renovável criada pelo governo dos EAU e atualmente ativa em mais de 40 países.

Lançada em 2006, investiu principalmente em projetos de energia solar e eólica com uma capacidade total de 15 gigawatts, suficiente para eliminar anualmente mais de 19 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono.

Tal como a Adnoc, a Masdar tem planos ambiciosos, visando aumentar a sua capacidade para 100 gigawatts até 2030 e duplicar esse valor nos próximos anos.

Experiência de Al Jaber com combustíveis fósseis e energias renováveis é valorizada por vários diplomatas do clima Crédito: Getty Images

Também com mestrado em Administração de Empresas pela Universidade da Califórnia e doutorado em Negócios e Economia pela Universidade de Coventry, no Reino Unido, ele é creditado por ter liderado os esforços da Masdar para conseguir com sucesso que a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) instalasse sua sede nos Emirados Árabes Unidos.

Em um compromisso excepcional para um país cuja economia se baseia em grande parte na produção de petróleo e gás, os EAU prometeram se tornar neutros em carbono até 2050.

O governo, porém, não explicou em detalhes como pretende atingir essa meta - ou como combinará essa meta com os planos da Adnoc de explorar o potencial subdesenvolvido de petróleo e gás do país.

‘Reservas de petróleo de 111 bilhões de barris’

Os Emirados Árabes Unidos têm reservas comprovadas de petróleo bruto de 111 bilhões de barris, segundo a Opep.

Em 2009, Jaber foi nomeado pelo então secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, para o Grupo Consultivo sobre Energia e Alterações Climáticas do organismo mundial – e três anos depois recebeu o prémio de Campeões da Terra da ONU pelo seu trabalho no avanço das tecnologias de energia limpa para mitigar as ameaças da mudança climática.

Mas todas essas credenciais não impressionaram os críticos que argumentam que o principal interesse de Jaber é promover a indústria petrolífera.

Eles apontam o objetivo da sua empresa de duplicar a produção de petróleo nos próximos quatro anos como a maior prova disso.

No passado já foram registradas críticas diante da participação de representantes da indústria de combustíveis fósseis em cimeiras sobre o clima, com acusações de que estavam tentando influenciar os resultados.

Mas Jaber disse ao jornal The New York Times em setembro que os progressos nas cimeiras climáticas anteriores foram frustrados porque os defensores do clima e os empresários dos combustíveis fósseis se colocaram como inimigos.

“Por que estamos lutando contra as indústrias? O combate às emissões deve estar centrado na redução das emissões em todos os níveis, seja no petróleo e no gás, seja na indústria, independentemente do que seja”, disse ao jornal.

COP28 em Dubai enfrenta vários desafios, incluindo a ambição de aumentar as emissões de carbono Crédito: Reuters

Ativistas e defensores do clima dizem que a culpa é da indústria dos combustíveis fósseis.

“Como ativistas climáticos, não confiamos na indústria dos combustíveis fósseis, que tem uma longa história de negação e obstrução e tem causado atrasos na ação climática através da desinformação”, disse Singh, que está envolvido nas negociações na COP28.

Jaber também argumenta que a tecnologia ajudará a descarbonizar a indústria dos combustíveis fósseis.

Mas os cientistas dizem que tecnologias como a captura e o armazenamento de carbono continuam, em grande parte, em estudo. E o pouco que foi alcançado ainda não está disponível em grande escala.

“A indústria dos combustíveis fósseis está agora promovendo a utilização de tecnologias ineficazes e não comprovadas, como a captura e o armazenamento de carbono, para alargar a utilização de combustíveis fósseis e evitar uma transição urgente para tecnologias mais verdes”, disse Singh.

‘Planos para discutir acordos de combustíveis fósseis’

Os documentos - obtidos por jornalistas independentes do Center for Climate Reporting que trabalham em conjunto com a BBC - foram preparados pela equipa da COP28 dos EAU para reuniões com pelo menos 27 governos estrangeiros antes da cimeira, que começou nesta quinta-feira (30/11).

Mas Al Jaber negou que o seu país esteja utilizando a reunião para fazer acordos de petróleo e gás.