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Por que pessoas estão 'sereiando' ao redor do mundo

As férias imersivas inspiradas em fantasias são uma das tendências de viagem que mais crescem em 2026. Uma destas atividades recebeu o nome de "sereiar" (vestir-se de sereia e nadar pelo mar aberto ou em ambientes fechados) e vem ganhando cada vez mais praticantes em diversas partes do mundo.

Publicado em 15 de março de 2026 às 12:36

As férias imersivas inspiradas em fantasias estão entre as tendências de viagem que mais vêm crescendo em 2026 Crédito: Mermaid Freedive/Brandee Anthony Media

Luto para manter minha dignidade em Nagoya, no Japão. E também para permanecer flutuando.

Minhas pernas estão envolvidas em uma cauda de sereia cor violeta. Eu esperava deslizar com graça, mas agora, parece que só estou espalhando água.

"Bom", exclama minha instrutora na Academia de Sereias do Japão, Shellina Mermaid.

"Mas você nada como uma americana, como se estivesse atrasada para uma reunião. Nade mais lentamente, como uma sereia japonesa."

O conselho é útil. Logo em seguida, começo a nadar graciosamente ao lado de duas colegas sereias locais.

Minha aventura global como sereia pode ser um puro capricho. Mas, com o aumento das tensões em todo o mundo, não sou a única buscando uma válvula de escape.

Das festas temáticas aos fins de semana de LARPing (em que as pessoas se reúnem para se fantasiar e interpretar papéis, como em um jogo de RPG ao vivo), as férias imersivas inspiradas em fantasias são uma das tendências de viagem que mais crescem em 2026, segundo o portal Booking.com.

E "sereiar" — nadar em piscinas e corpos d'água naturais usando uma cauda de sereia — é uma das atividades mais imersivas que podemos realizar.

"Para mim, é entrar na água e fugir um pouquinho da vida", conta o blogueiro James Barrett. "Fingir que você mora no oceano e nenhum dos seus problemas está ali."

A tendência inspirou uma subcultura inclusiva e positiva para o corpo. Ela está se espalhando pelos sete mares, incentivada por convenções como a MerMagic Con e pelos cursos de certificação da PADI, a Associação Profissional de Instrutores de Mergulho (na sigla em inglês).

Aulas e sessões de fotos de sereias em meio ao deslumbrante cenário aquático são formas incríveis de levar suas férias para longe do contexto mundano.

Das florestas de algas da ilha Catalina, na Califórnia (EUA), até o litoral mitológico da Cornualha, na Inglaterra, aqui estão seis lugares onde as pessoas estão libertando a sua sereia interior.

A Flórida é a capital mundial das sereias Crédito: Mermaid Freedive/Brandee Anthony Media

Nascentes da Flórida, EUA

Os históricos shows subaquáticos de sereias e as águas cristalinas de Weeki Wachee Springs consolidaram a fama do Estado americano da Flórida como a capital mundial das sereias.

As quase mil nascentes de água doce do Estado, concentradas principalmente na sua região central, oferecem temperatura média de 22 °C ao longo do ano e uma série de experiências do outro mundo.

Explore as cavernas subaquáticas de Devil's Den ("Cova do Demônio", em inglês) em Williston, Alexander Springs com seu fundo raso e arenoso e as águas cerúleas do Parque Estadual de Rainbow Springs.

Ginnie Springs promove uma reunião anual chamada "Spring Splash", sem falar na Cúpula das Sereias, que dura quatro dias em locais espalhados por toda a região de Miami.

Para alimentar ainda mais a supremacia da Flórida quando o assunto são as sereias, o Encontro do Aquário de Sereias de Mertailor acontece em Lecanto, a pouca distância do litoral do Golfo da Flórida.

Nesta exposição imersiva, o famoso fabricante de caudas de sereia Eric Ducharme comanda uma loja temática, onde os visitantes podem apreciar suas caudas hiper-realistas, assistir a apresentações ao vivo e até aprender técnicas de sereia nos tanques profundos do local.

"Estamos tentando criar uma experiência onde as pessoas se sintam bem-vindas e amadas", conta Ducharme.

"Existem muitas sereias na casa dos 40, 50 e 60 anos de idade nadando em nossas caudas. É uma experiência mágica."

As ilhas Maldivas oferecem águas mornas e uma incrível vida marinha para as sereias Crédito: Six Senses Maldives

Ilhas Maldivas

Existe um motivo que leva as ilhas Maldivas a serem incluídas na lista de qualquer mergulhador.

O pequeno arquipélago independente localizado a sudoeste da Índia é conhecido pelas suas águas mornas e cristalinas, além das oportunidades de avistar tubarões-baleias, arraias, tartarugas, peixes-napoleão e cardumes de peixes coloridos o ano inteiro.

Uma lenda maldiva afirma que os recifes também estão repletos de criaturas marinhas. Por isso, por que não se juntar a elas?

Se você está só começando a molhar as barbatanas, os resorts The Pullman Maldives Maamutaa, Sun Siyam Olhuveli e Six Senses Laamu oferecem aulas de certificação para iniciantes a todos os hóspedes. Elas farão você deslizar pelos recifes coloridos com uma graça inigualável.

"Ninguém nasceu sereia", explica Anne Hospital, gerente regional do centro de mergulho Six Senses.

"Simplesmente, relaxe, siga o fluxo e se divirta com a sensação de não ter peso. Cada aula é uma mistura de diversão, liberdade e um pouco de magia das sereias."

Para as sereias que pretendem nadar fora do resort, a Surf Dive Maldives oferece tours guiados e fotos de sereias nas regiões de Rasdhoo e Thoddoo, conhecidas pela sua espetacular vida selvagem.

Sereias de todas as partes do mundo podem se inscrever para uma aventura com a Sea Sick Productions, se hospedando em um iate e aprendendo dicas e indicações para se portar debaixo d'água.

O litoral da Cornualha é repleto de vida marinha e sereias medievais Crédito: Daan Verhoeven

Cornualha, Inglaterra

O cenário salpicado de sal da Cornualha, no extremo sudoeste da Inglaterra, é um mosaico vivo de folclore antigo e aventuras modernas.

O condado acidentado é famoso por abrigar a mitológica sereia medieval de Zennor. Conta-se que ela se disfarça para participar dos cultos na abadia de Santa Senara.

As sereias modernas podem conhecer melhor essas lendas marinhas em Kynance Cove e Bude Sea Pool, duas formações naturais de rochas marítimas que criam piscinas fáceis para nadar, perfeitas para treinamento e sessões de fotos.

Programe uma sessão de filmagem com Kernow Mermaid ou aperfeiçoe seus movimentos com a cauda acompanhando as aulas da Aquacity Freediving.

Depois de um nado perfeito, você pode se refugiar da brisa do Atlântico para tomar um gole da cerveja local Zennor Mermaid no tranquilo bar The Tinners Arms, ao lado da igreja. Acredita-se que a lenda em pessoa já tenha visitado o local.

O litoral da ilha Catalina, na Califórnia (EUA) é repleto de florestas de algas — e de sereias Crédito: Getty Images

Ilha Catalina, EUA

Localizada a apenas 35 km do litoral de Los Angeles, nos Estados Unidos, a ilha Catalina costuma ser chamada de "Caribe da Califórnia".

A orla de Avalon, em estilo mediterrâneo, fica repleta de turistas e carrinhos de golfe.

E as águas de cor azul-turquesa abrigam um denso mundo subaquático, onde as corajosas sereias mergulham nas frias águas do Oceano Pacífico para encontrar focas, uma enorme floresta de algas e o peixe típico do Estado da Califórnia — o garibaldi, com sua chamativa cor laranja.

"É difícil imaginar que existe este mundo belo e surpreendente pouco abaixo da superfície", conta a proprietária do centro de treinamento de sereias Catalina Islands Mermaids, Elaina Garcia. Para ela, nadar por ali "é como um passeio por uma floresta, em vez de um campo aberto".

O objetivo de Garcia é ajudar as sereias a explorar mais a região. Além das aulas de treinamento, ela promove um encontro mensal gratuito para a comunidade de sereias, que está em rápida expansão.

Garcia também promove sessões de fotos na água, na praia próxima a Casino Point e na fachada da sua loja recém-aberta.

"Nadar é uma experiência que se aprende e que nem todos conseguem", explica ela. "As sessões de fotos permitem que outras pessoas venham e se conectem com o oceano."

"É um momento realmente mágico quando você coloca uma cauda de sereia pela primeira vez. As pessoas se sentem deusas!"

O DiveCube transformou a 'Cidade da Cultura' de Taiwan em um local de peregrinação para sereias Crédito: Pepe Arcos/DiveCube Taichung

Taichung, Taiwan

Taichung, em Taiwan, é o local de nascimento do bubble tea (chá com bolhas) e abriga a Vila do Arco-Íris, com suas cores brilhantes.

Mas, desde 2017, a "Cidade da Cultura" também passou a ser um local de peregrinação para a comunidade de mergulhadores da Ásia. Eles se dirigem ao DiveCube, um complexo que conta com uma piscina com 21 metros de profundidade e 30 quartos de hotel, projetados com vista para a água.

Você não precisa se hospedar no hotel para nadar na piscina. O centro oferece aulas de scuba e mergulho livre e a piscina se tornou um sucesso entre as sereias locais que comparecem às aulas.

A piscina conta com grandes janelas, fundo decorado com motivos sazonais (que variam de uma carruagem de contos de fada afundada até caveiras de Halloween) e um recife artificial, projetado pela equipe do filme As Aventuras de Pi (2012).

É o local perfeito para uma sessão de fotos, sem a imprevisibilidade das correntes oceânicas.

As sereias visitam La Paz, no Estado mexicano da Baixa Califórnia do Sul, para vivenciar a inesquecível experiência de nadar com sua colônia de leões-marinhos Crédito: Getty Images

La Paz, México

Os leões-marinhos de Los Islotes, a cerca de uma hora e meia de La Paz, no noroeste do México, podem simplesmente se tornar os seus novos colegas de mergulho.

Mas a lei exige um pouco de prática para ser uma sereia nessa colônia.

A legislação mexicana exige que os praticantes de snorkel usem roupas salva-vidas. Por isso, as sereias e os praticantes de mergulho livre só podem visitar o local com uma operadora de turismo certificada, como a Hipoxia Freediving ou a Freefall Academy. Ambas conseguem acomodar caudas nos seus tours.

"Existe certamente muita curiosidade e muita alegria", conta a artista aquática profissional Rachel Novak.

"É bonito e definitivamente arrebatador ver criaturas tão graciosas e elegantes na água. Foi meio que uma alegria e uma experiência muito especial conseguir ter essa oportunidade de nadar com elas."

A natureza interativa de nadar com leões-marinhos certamente é a atração principal. Mas os mergulhadores também podem programar mergulhos livres ambiciosos no Fang Ming, um navio naufragado que, agora, é habitado por um fascinante micromundo de cracas.

Você pode também flutuar nas calmas águas da baía de Balandra, uma praia semi-isolada de mar fechado, o que facilita para nadar.

Segurança em primeiro lugar

As candidatas a sereias precisam ficar confortáveis na água.

Durante o curso, você irá aprender como mover a nadadeira na água, segurar a respiração por um minuto e meio debaixo d'água e como fazer um "mergulho de pato" que irá permitir que você nade com segurança, abaixo da superfície da água.

Ao nadar em corpos d'água naturais, sempre tenha a companhia de um colega experiente. E procure locais onde você não irá perturbar o ambiente natural.

Use sempre filtro solar seguro para os recifes e evite acessórios com esferas, glitter ou lantejoulas, que possam cair ou descolar na água.

Onde você conseguiu sua cauda?

Usar uma cauda é uma das partes mais emocionantes de "sereiar". Como as sereias não têm apenas uma forma e gênero, existe uma variedade incrível de caudas à sua escolha.

Alguns exemplos são as caudas ultrarrealistas da The Mertailor, as cores de contos de fadas e floreios aleatórios da Finfolk ou as caudas feitas sob encomenda da Merrow Fins.

Não importa onde você compre ou simplesmente alugue sua cauda durante a aula, sua primeira preocupação deve ser a segurança. Escolha caudas de malha scuba ou materiais de silicone, que não irão esticar enquanto você nada.

Tente um retiro

Os retiros de sereias, seja em navios ou resorts, são oportunidades para pessoas com interesses similares se reunirem para mergulhar, tirar fotos e passar as férias juntas.

Muitos deles são mantidos por membros conhecidos da comunidade. Por isso, fique de olho em personalidades como Mermaid Kat, Hannah Mermaid e Vero Beach Mermaid, em busca de ofertas.

"Tenho uma cliente que fez 12 retiros conosco", conta Brandee Anthony, conhecida como Vero Beach Mermaid.

"É muito divertido criar espaços onde você pode continuar a viajar conosco e ter um amigo incluído."

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