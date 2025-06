Mundo

Quem é Lauren Sánchez, jornalista cujo casamento luxuoso com Jeff Bezos em Veneza gerou polêmica

Ativistas protestaram contra o casamento planejado para a cidade italiana de Veneza, com cartazes e faixas por toda a cidade dizendo: "Não há espaço para Bezos".

Publicado em 28 de junho de 2025 às 11:39

O casal se casou nesta sexta-feira, 27 Crédito: Reuters

É o casamento de que todos estão falando: o bilionário americano da tecnologia Jeff Bezos casou-se com a apresentadora de TV Lauren Sánchez nesta sexta-feira (27/6), e o luxuoso casamento deles em Veneza causou comoção.>

Ativistas protestaram contra o evento com cartazes e faixas por toda a cidade com os dizeres "Sem espaço para Bezos".>

O evento terá ao todo três dias de duração e só acaba no domingo (29). A lista de convidados inclui dezenas de celebridades, incluindo Kim Kardashian, Oprah Winfrey e Leonardo DiCaprio.>

Embora o nome de Bezos seja sinônimo do império de comércio eletrônico da Amazon, de uma empresa de tecnologia espacial e de imensa fortuna, sua futura esposa talvez seja menos conhecida, apesar de não ser estranha aos olhos do público.>

Os começos

Sánchez apresentou o concurso de dança So You Think You Can Dance (Então você acha que sabe dançar, em tradução livre para o português) Crédito: Getty Images

Sánchez é mexicana-americana. Nasceu no Novo México, em 1969, e foi criada na Califórnia.>

Em 2017, a revista The Hollywood Reporter afirmou que ela vinha de uma família de recursos escassos.>

"Viemos do nada. Eu costumava dormir no banco de trás do carro da minha avó quando ela ia limpar casas", disse ela.>

A jovem tentou se tornar comissária de bordo, mas foi alertada de que estava acima do peso: "Naquela época, eles me pesaram, e eu pesava 55 quilos. Eles me disseram: 'Você tem que pesar 53 quilos'", explicou ela ao jornal The Wall Street Journal.>

Então ele decidiu estudar jornalismo na Universidade do Sul da Califórnia, mas abandonou os estudos em 1994 para se dedicar ao jornalismo audiovisual.>

Lauren Sánchez e Jeff Bezos estão juntos desde 2019 Crédito: Getty Images

Carreira jornalística

Sánchez trabalhou em várias redações locais antes de se tornar repórter e âncora em veículos como Fox Sports Net, Extra e Good Day LA.>

Ela se tornou um nome conhecido na televisão americana no final da década de 1990, recebendo uma indicação ao Emmy por seu programa Going Deep, na Fox Sports Net, e um Emmy em 1999 como âncora do UPN News 13, na KCOP-TV.>

Sánchez posteriormente foi âncora do Good Day LA, na KTTV Fox 11, e do News at Ten, na Fox 11. Ela também foi a apresentadora original do programa de competição de dança So You Think You Can Dance (Então você acha que sabe dançar, em tradução livre para o português).>

De acordo com o The Times, em 2003, Sánchez apareceu na capa da revista de variedades Open Your Eyes, com a manchete: "A âncora de notícias mais quente da América".>

Piloto de helicóptero

Sánchez tem dois filhos com seu ex-marido, Patrick Whitesell Crédito: Getty Images

Aos 40 anos, Sánchez passou da redação para a cabine de comando após obter sua licença de piloto de helicóptero, inspirada pelo pai, instrutor de voo.>

Em 2016, fundou a Black Ops Aviation, tornando-se a primeira mulher a possuir uma produtora de filmes aéreos. A empresa fornece serviços audiovisuais para clientes como Netflix e Amazon, e atuou como consultora em Dunkirk, de Christopher Nolan.>

Seu interesse por aviação a levou a integrar a tripulação feminina do foguete New Shepard, da Blue Origin, no início deste ano, ao lado da apresentadora Gayle King e da cantora Katy Perry.>

Sánchez disse que a missão espacial suborbital de 10 minutos, financiada pelo projeto aeroespacial de seu noivo, a trouxe de volta com o coração aberto. "Vamos proteger este planeta em que vivemos; é o único que temos", declarou.>

Ela também publicou um livro infantil em 2024, A Mosca que Voou para o Espaço, baseado em suas próprias lutas na infância contra a dislexia não diagnosticada.>

Sánchez com Bezos nesta quinta-feira em Veneza Crédito: Getty Images

Vida pessoal

Sanchez tem três filhos: um nascido em 2001, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador da NFL Tony Gonzalez, e dois de seu casamento com o agente de Hollywood Patrick Whitesell.>

Acredita-se que Sanchez conheceu Bezos depois que sua empresa, a Black Ops Aviation, foi contratada para filmar para a Blue Origin.>

Rumores surgiram de que o casal começou a namorar no início de 2019, e Bezos anunciou seu divórcio de MacKenzie Scott em janeiro daquele ano. Alguns meses depois, Sanchez também entrou com um pedido de divórcio de Whitesell.>

Bezos e Sanchez estavam separados de seus parceiros há algum tempo antes do anúncio do divórcio.>

No verão de 2023, o casal anunciou o noivado e organizou uma festa repleta de estrelas no iate de Bezos na Costa Amalfitana, na Itália.>

Agora, o casal oficializa seu casamento em um evento de três dias em Veneza.>

Os protestos

O casal teve que transferir a celebração principal do matrimônio, após terem sido orçados a "fugir" do centro de Veneza por manifestantes.>

Os locais da celebração de três dias do casamento nunca foram revelados oficialmente. No entanto, os festejos luxuosos culminariam com um evento neste sábado (28/6) na suntuosa Scuola Grande della Misericordia, um dos edifícios históricos da cidade.>

Uma autoridade local confirmou à BBC que, em vez disso, os convidados vão se reunir no Arsenal de Venecia, uma antiga base naval mais distante do centro.>

Os ativistas se sentiram triunfantes, mesmo quando um conselheiro municipal classificou seus protestos como "ridículos".>

"Estamos muito orgulhosos disso! Não somos ninguém, não temos dinheiro, nada!" afirmou à BBC Tommaso Cacciari, do grupo que se autodenomina No Space for Bezos.>

"Somos apenas cidadãos que começaram a se organizar, e conseguimos expulsar da cidade uma das pessoas mais poderosas do mundo.">

