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Eleições 2022

Quatro países concluem votação do 2° turno para presidente

Eleitores brasileiros que moram nesses locais foram às urnas escolher o próximo presidente do País; devido ao fuso horário, a votação começa e termina mais cedo na maior parte do exterior
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 out 2022 às 09:12

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 09:12

Testes das urnas eletrônicas
Testes das urnas eletrônicas Crédito: Fernando Madeira
Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul e Japão foram os primeiros países do exterior a encerrarem a votação do segundo turno das eleições no Brasil. Eleitores brasileiros que moram nesses locais foram às urnas neste domingo (30), para escolher o próximo presidente do País. Por causa do fuso horário, a votação começa e termina mais cedo na maior parte do exterior.

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Os resultados dos votos fora do Brasil são enviados ao Tribunal Superior Eleitoral e contabilizados apenas após o encerramento da votação no Brasil, às 17h deste domingo. Apesar disso, fotos dos boletins de urna, compartilhadas nas redes sociais pelos eleitores no exterior, antecipam essa contagem de forma extraoficial. Esses documentos mostram quantos votos cada candidato recebeu naquela seção eleitoral específica, bem como os votos para cada partido político, os votos nulos e os votos em branco.
Além da Oceania, a votação para o 2° turno da eleição brasileira acontece ainda em outros continentes e regiões do mundo. Segundo o TSE, mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior neste ano, um número 39,21% superior em relação a 2018, quando ocorreram as últimas eleições gerais. Fora do Brasil, não há votação para deputados estadual e federal, senador e governador. Quem mora no exterior ou está a passeio pode votar em trânsito, mas apenas para presidente da República.

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Em Wellington, capital da Nova Zelândia, o pleito foi concluído por volta de 1h da madrugada, no horário de Brasília. O país foi o primeiro a concluir a votação. Os dados não oficiais, coletados dos boletins de urnas, indicam "vitória" do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 70,3% dos votos. Jair Bolsonaro (PL) conquistou 164 votos, ou 29,7% do total.
Já na Austrália, onde há cinco locais de votação neste ano - Sydney, Camberra, Melbourne, Perth e Brisbane - as urnas foram fechadas às 3h, também pelo horário da capital federal. Lula teve 61,3% dos votos contra 38,7% de Bolsonaro. Na capital Camberra, o ex-presidente foi o mais votado por 72,1% dos eleitores. Bolsonaro foi a escolha de 27,9% das pessoas.
Na Ásia, Lula venceu na Coreia do Sul com um percentual de 64,3%. No país, o candidato do PT recebeu 126 votos válidos. Jair Bolsonaro, por sua vez, teve 35,7%, o equivalente a 70 votos. No vizinho asiático, Japão, Bolsonaro levou a melhor.
Com agências.

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