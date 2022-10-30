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Disputa

Eleição acirrada: setor produtivo do ES prega normalidade para 'day after'

Lideranças empresariais aproveitaram as quatro semanas entre a primeira e a segunda rodada de votação para aprofundar o debate e estabelecer mais pontes

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

30 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Renato Casagrande e Carlos Manato disputam o segundo turno das eleições pelo governo do Espírito Santo
Renato Casagrande e Carlos Manato disputam o segundo turno das eleições Crédito: Reprodução
Pego de surpresa com o primeiro segundo turno em eleições para governador do Espírito Santo desde 1994, o setor produtivo capixaba aproveitou as quatro semanas entre a primeira e a segunda rodada de votação para aprofundar o debate e estabelecer mais pontes, principalmente com o candidato Carlos Manato, o primeiro a ameaçar o revezamento Paulo Hartung/Renato Casagrande desde 2002.
As sabatinas organizadas pelo Fórum de Entidades e Federações - que reúne ES em Ação, Findes, Fecomércio, Fetransportes e Federação da Agricultura - serviram para, além de conhecer um pouco mais as propostas dos candidatos para o Estado, estabelecer pontes. Já na segunda-feira (31), dia seguinte das eleições, o setor produtivo estará em contato com a equipe do vencedor de domingo (30).
"É claro que as conversas com Casagrande são mais naturais, afinal, está disputando uma reeleição e já foi governador anteriormente (2011 a 2016), mas já estabelecemos pontes com o time do Manato. Vamos trabalhar normalmente, conversando com quem quer que seja o vencedor. Nossa agenda segue a mesma: educação de qualidade, relações republicanas e solidez fiscal. São ativos inegociáveis do Espírito Santo, e todos já entenderam isso, não tenho dúvidas", explicou uma liderança do empresariado capixaba.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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