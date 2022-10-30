Eleição acirrada: setor produtivo do ES prega normalidade para 'day after'

As sabatinas organizadas pelo Fórum de Entidades e Federações - que reúne ES em Ação, Findes, Fecomércio, Fetransportes e Federação da Agricultura - serviram para, além de conhecer um pouco mais as propostas dos candidatos para o Estado, estabelecer pontes. Já na segunda-feira (31), dia seguinte das eleições, o setor produtivo estará em contato com a equipe do vencedor de domingo (30).

"É claro que as conversas com Casagrande são mais naturais, afinal, está disputando uma reeleição e já foi governador anteriormente (2011 a 2016), mas já estabelecemos pontes com o time do Manato. Vamos trabalhar normalmente, conversando com quem quer que seja o vencedor. Nossa agenda segue a mesma: educação de qualidade, relações republicanas e solidez fiscal. São ativos inegociáveis do Espírito Santo, e todos já entenderam isso, não tenho dúvidas", explicou uma liderança do empresariado capixaba.