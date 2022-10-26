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Inovação

Movimento empresarial do Sul do ES patrocina aceleração de startups

Empresários grandes do Sul do Estado se juntaram estão trabalhando para melhorar o ecossistema de inovação da região. A ideia é montar um hub em breve

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

26 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

tecnologia - chip - computador
Crédito: Carlos Alberto
O Espírito Santo, nos últimos anos, deu passos importantes no avanço do ecossistema de inovação no Estado. Hubs estão surgindo, funcionando e entregando resultados, startups locais estão em franca expansão e as fontes de financiamento estão ganhando corpo. A questão é que grande parte deste movimento está concentrado na Grande Vitória. Está posto o desafio de descentralizar a maratona estadual de inovação. Em Cachoeiro de Itapemirim, o setor produtivo está encorpando um projeto que tem justamente este objetivo.  
Empreendedores escolhidos pelo Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (Messes) e parceiros estão participando do SpeedUp. Trata-se de um programa que visa selecionar e qualificar bons negócios. Grandes empresas da região patrocinam o projeto. Como acontece em qualquer ecossistema de inovação que funcione, a intenção é catapultar essas várias boas ideias. A Azys Inovação, empresa de Vitória, é a responsável pelo processo de mentoria e aceleração das empresas.
"Estamos reunindo projetos que já estão no mercado e buscam investidores. É a segunda vez que o Messes faz isso, a primeira foi em 2020, e os objetivos estão sendo alcançados. Primeiro é levantar e investir em boas ideias e projetos, e, além disso, mostrar para o empresariado e para a sociedade como um todo a importância de termos um bom ambiente, um bom ecossistema, para a inovação. O Sul do Estado precisa disso e o movimento está ganhando musculatura", explicou o presidente do Movimento Empresarial Sul Espírito Santo, Bruno Passoni.
A apresentação dos empreendedores para investidores será no próximo dia 8. Estarão sob análise: SOS Isenta (automatiza o processo isenção de impostos na compra de automóveis por pessoas com deficiência), a PoliSafe (faz o sensoriamento de máquinas politrizes para evitar quebra de abrasivos e satélites) e a Beasy Educacional (criou um sistema automático de análises e melhorias educacionais).
"O ecossistema melhorou de 2020 para cá. Os projetos que chegaram mostram isso, mas precisamos ir além, de algo perene. Fechamos uma parceria robusta com o Sebrae, que vai nos ajudar no processo, e a ideia é termos um hub de inovação muito em breve", disse Passoni.   

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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