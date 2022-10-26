Movimento empresarial do Sul do ES patrocina aceleração de startups

Crédito: Carlos Alberto

O Espírito Santo, nos últimos anos, deu passos importantes no avanço do ecossistema de inovação no Estado. Hubs estão surgindo, funcionando e entregando resultados, startups locais estão em franca expansão e as fontes de financiamento estão ganhando corpo. A questão é que grande parte deste movimento está concentrado na Grande Vitória. Está posto o desafio de descentralizar a maratona estadual de inovação. Em Cachoeiro de Itapemirim, o setor produtivo está encorpando um projeto que tem justamente este objetivo.

Empreendedores escolhidos pelo Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (Messes) e parceiros estão participando do SpeedUp. Trata-se de um programa que visa selecionar e qualificar bons negócios. Grandes empresas da região patrocinam o projeto. Como acontece em qualquer ecossistema de inovação que funcione, a intenção é catapultar essas várias boas ideias. A Azys Inovação, empresa de Vitória, é a responsável pelo processo de mentoria e aceleração das empresas.

"Estamos reunindo projetos que já estão no mercado e buscam investidores. É a segunda vez que o Messes faz isso, a primeira foi em 2020, e os objetivos estão sendo alcançados. Primeiro é levantar e investir em boas ideias e projetos, e, além disso, mostrar para o empresariado e para a sociedade como um todo a importância de termos um bom ambiente, um bom ecossistema, para a inovação. O Sul do Estado precisa disso e o movimento está ganhando musculatura", explicou o presidente do Movimento Empresarial Sul Espírito Santo, Bruno Passoni.

A apresentação dos empreendedores para investidores será no próximo dia 8. Estarão sob análise: SOS Isenta (automatiza o processo isenção de impostos na compra de automóveis por pessoas com deficiência), a PoliSafe (faz o sensoriamento de máquinas politrizes para evitar quebra de abrasivos e satélites) e a Beasy Educacional (criou um sistema automático de análises e melhorias educacionais).