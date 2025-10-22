Mundo

Quanto podem valer as joias roubadas do Louvre?

Os itens históricos foram levados em plena luz do dia e agora teme-se que tenham sido desmontados para serem vendidos como peças.

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:32

A polícia monta guarda do lado de fora do Museu do Louvre, em Paris, França, em 19 de outubro de 2025. Milhões de libras em joias históricas pertencentes a Napoleão e à imperatriz Josefina foram roubadas Crédito: Getty Images

As joias roubadas do Louvre, em Paris, em um ousado assalto à luz do dia, foram avaliadas em 88 milhões de euros (R$ 550,3 milhões), afirmou um promotor público francês, citando o curador do museu.

A procuradora francesa Laure Beccuau disse à rádio francesa RTL que a quantia era "extraordinária", mas afirmou que a maior perda era para o patrimônio histórico da França. Entre os itens roubados estavam joias da coroa e peças oferecidas por dois imperadores da Casa de Bonaparte às suas esposas.

Ladrões munidos de ferramentas elétricas levaram menos de oito minutos para entrar e fugir com o saque, logo após a abertura do museu mais visitado do mundo na manhã de domingo.

Como os ladrões não foram capturados mais de dois dias após o roubo, os especialistas temem que as joias já tenham desaparecido.

Beccuau disse que o anúncio do valor estimado das joias poderia fazer com que os ladrões pensassem duas vezes e não as destruíssem.

Ela acrescentou que os ladrões não ficariam com todo o dinheiro se tivessem "a péssima ideia de derreter essas joias".

Os itens roubados, anteriormente descritos como tendo um valor inestimável, incluem um colar de diamantes e esmeraldas que o imperador Napoleão deu à sua esposa, uma tiara usada pela imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão 3ᵒ, e várias peças que pertenceram à rainha Maria-Amélia, mulher do rei Luis Felipe 1º e prima de primeiro grau da primeira imperatriz brasileira, Maria Leopoldina.

Os investigadores encontraram uma coroa danificada que pertencia à imperatriz Eugênia na rota de fuga dos ladrões — aparentemente deixada para trás quando eles partiram às pressas.

Quatro ladrões mascarados usaram um caminhão equipado com um elevador mecânico para ter acesso à Galerie d'Apollon (Galeria de Apolo) através de uma varanda próxima ao rio Sena.

Dois deles cortaram uma janela de vidro no primeiro andar usando um cortador de disco alimentado por bateria e entraram no museu. Em seguida, ameaçaram os guardas que estavam dentro do prédio, que evacuaram o local.

"Foi como uma cena de filme" – turistas em Paris surpreendidos com roubo de joias no Louvre Crédito: BBC

Os ladrões tentaram incendiar o veículo do lado de fora, mas foram impedidos pela intervenção de um funcionário do museu. Eles foram vistos fugindo em scooters.

O presidente francês Emmanuel Macron descreveu o roubo como um ataque ao patrimônio da França.

As medidas de segurança foram reforçadas em torno das instituições culturais do país, depois que um relatório preliminar constatou que uma em cada três salas do Louvre não possuía câmeras de segurança e que seu sistema de alarme mais amplo não disparou.

O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, afirmou que os protocolos de segurança "falharam", lamentando que os ladrões tenham conseguido conduzir um caminhão modificado até ao museu, deixando a França com uma "imagem terrível".

As autoridades acreditam estar perseguindo uma equipe de profissionais, dada a rapidez e organização com que agiram.

Especialistas em recuperação de obras de arte disseram anteriormente à BBC que os investigadores tinham apenas um ou dois dias para localizar os itens antes que eles fossem considerados perdidos para sempre.

É muito provável que tenham sido transformados em metais preciosos e pedras preciosas, contrabandeados para fora do país e vendidos por uma fração do seu valor, afirmaram outros especialistas.

