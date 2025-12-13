Mundo

Por que os doadores de esperma estão tendo centenas de filhos?

O mercado europeu de esperma está em expansão, mas será que o esperma de alguns doadores está sendo usado para gerar bebês demais?

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 09:44

Nesta semana, a BBC noticiou o caso de um homem cujo esperma continha uma mutação genética que aumenta drasticamente o risco de câncer em alguns de seus descendentes Crédito: Getty Images

Alguns homens estão tendo um grande número de filhos por meio de doação de esperma. Nesta semana, a BBC noticiou o caso de um homem cujo esperma continha uma mutação genética que aumenta drasticamente o risco de câncer em alguns de seus descendentes.

Um dos aspectos mais impressionantes da investigação foi que o esperma do homem foi enviado para 14 países e gerou pelo menos 197 filhos. A revelação foi uma visão rara da escala da indústria de doadores de esperma.

A doação de esperma permite que as mulheres se tornem mães quando isso não seria possível de outra forma — se o seu parceiro for infértil, se estiverem em um relacionamento homossexual ou se forem mães solteiras.

Atender a essa necessidade tornou-se um grande negócio. Estima-se que o mercado na Europa valerá mais de £ 2 bilhões até 2033, com a Dinamarca como um dos principais exportadores de esperma.

A maioria dos espermatozoides dos homens não é boa o suficiente

Se você é um homem lendo isto, lamentamos informar, mas a qualidade do seu esperma provavelmente não é boa o suficiente para se tornar um doador — menos de cinco em cada 100 voluntários realmente atendem aos requisitos.

Primeiro, você precisa produzir espermatozoides suficientes em uma amostra — essa é a sua contagem de espermatozoides — e, em seguida, passar por exames para verificar a qualidade da natação deles — a motilidade — e a forma ou morfologia.

O esperma também é verificado para garantir que ele possa sobreviver ao congelamento e ao armazenamento em um banco de esperma.

Você pode ser perfeitamente fértil, ter seis filhos e ainda assim não ser adequado.

Menos de cinco em cada 100 voluntários realmente atendem aos requisitos para doação de espermatozoides Crédito: Getty Images

As regras variam em todo o mundo, mas no Reino Unido você também precisa ser relativamente jovem - ter entre 18 e 45 anos; não ter infecções como HIV e gonorreia e não ser portador de mutações que possam causar doenças genéticas como fibrose cística, atrofia muscular espinhal e anemia falciforme.

No geral, isso significa que o número de pessoas que acabam se tornando doadores de esperma é pequeno. No Reino Unido, metade do esperma acaba sendo importado.

Mas a biologia significa que um pequeno número de doadores pode gerar um grande número de crianças. Basta um espermatozoide para fertilizar um óvulo, mas há dezenas de milhões de espermatozoides em cada ejaculação.

Os homens irão à clínica uma ou duas vezes por semana enquanto estiverem doando, o que pode durar meses.

Sarah Norcross, diretora da instituição de caridade Progress Educational Trust, que trabalha com fertilidade e genômica, disse que a escassez de esperma de doadores tornou-o "um bem precioso" e que "os bancos de esperma e as clínicas de fertilidade estão maximizando o uso dos doadores disponíveis para atender à demanda".

Alguns espermatozoides são mais populares

O professor Allan Pacey, especialista em fertilidade masculina Crédito: Allan Pacey

Desse pequeno grupo de doadores, o esperma de alguns homens é simplesmente mais popular do que o de outros.

Os doadores não são escolhidos aleatoriamente. É um processo semelhante à realidade cruel dos aplicativos de namoro, em que alguns homens recebem muito mais combinações do que outros.

Dependendo do banco de esperma, você pode ver fotos, ouvir a voz deles, descobrir qual é a profissão deles — engenheiro ou artista? — e verificar a altura, o peso e outras informações.

"Se eles se chamam Sven, têm cabelos loiros, medem 1,93 m, são atletas, tocam violino e falam sete idiomas, você sabe que são muito mais atraentes do que um doador com a minha aparência", afirma o especialista em fertilidade masculina Allan Pacey, na foto, que dirigia um banco de esperma em Sheffield.

"No fim das contas, as pessoas estão deslizando para a esquerda e para a direita quando se trata de encontrar um doador compatível."

Como o esperma viking conquistou o mundo

A Dinamarca tornou-se um exportador global de esperma (modelo, não doador) Crédito: Getty Images

A Dinamarca abriga alguns dos maiores bancos de esperma do mundo e ganhou fama por produzir "bebês vikings".

Ole Schou, de 71 anos, fundador do banco de esperma Cryos International, onde um único frasco de 0,5 ml de esperma custa entre 100 euros (88 libras) e mais de 1000 euros (880 libras), afirma que a cultura em torno da doação de esperma na Dinamarca é muito diferente da de outros países.

"A população é como uma grande família", diz ele, "há menos tabus sobre essas questões, e somos uma população altruísta, muitos doadores de esperma também doam sangue".

Ole Schou fundou a Cryos International em 1987 Crédito: Cryos International

E isso, diz Schou, permitiu que o país se tornasse "um dos poucos exportadores de esperma".

Mas ele argumenta que o esperma dinamarquês também é popular devido à genética. Ele disse à BBC que os "genes de olhos azuis e cabelos loiros" dinamarqueses são características recessivas, o que significa que precisam vir de ambos os pais para aparecerem em uma criança.

Como resultado, as características da mãe, como cabelos escuros, "podem ser dominantes na criança resultante", explica Schou.

Ele afirma que a demanda por esperma de doadores vem principalmente de "mulheres solteiras, com alto nível de escolaridade, na faixa dos 30 anos". Elas representam atualmente 60% das solicitações.

Espermatozoides atravessando fronteiras

Um aspecto da investigação sobre doadores de esperma publicada no início desta semana foi a forma como o esperma de um homem foi coletado no Banco Europeu de Esperma, na Dinamarca, e depois enviado para 67 clínicas de fertilidade em 14 países.

Os países têm suas próprias regras sobre quantas vezes o esperma de um homem pode ser usado. Às vezes, isso está relacionado ao número total de filhos, outras vezes é limitado a um determinado número de mães (para que cada família possa ter quantos filhos relacionados quiser).

O argumento original em torno desses limites era evitar que meio-irmãos — que não sabiam que eram parentes — se encontrassem, formassem relacionamentos e tivessem filhos.

Mas nada impede que o esperma do mesmo doador seja usado na Itália e na Espanha e, em seguida, na Holanda e na Bélgica, desde que as regras sejam seguidas em cada país.

Isso cria circunstâncias em que um doador de esperma pode ser legalmente pai de um grande número de crianças. Embora o homem muitas vezes não tenha conhecimento desse fato.

"Muitos receptores, e também doadores, não sabem que o esperma de um único doador pode ser legalmente utilizado em muitos países diferentes — este fato deve ser melhor explicado", afirma Sarah Norcross, que defende que seria "sensato" reduzir o número de filhos que um doador pode ter.

O esperma é congelado até ser necessário para as famílias. Crédito: Getty Images

Em resposta à investigação sobre o doador de esperma que transmitiu um gene que causou câncer em algumas das 197 crianças que ele gerou, autoridades na Bélgica solicitaram à Comissão Europeia que criasse um registro europeu de doadores de esperma para monitorar o transporte de esperma através das fronteiras.

O vice-primeiro-ministro Frank Vandenbroucke afirmou que o setor era como o "Oeste Selvagem" e que "a missão inicial de oferecer às pessoas a possibilidade de constituir família deu lugar a um verdadeiro negócio da fertilidade".

A Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia também propôs um limite de 50 famílias por doador em toda a UE. Esse sistema ainda permitiria que o esperma de um doador gerasse mais de 100 filhos, caso as famílias desejassem ter dois ou mais bebês cada uma.

A Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia também propôs um limite de 50 famílias por doador em toda a UE Crédito: Getty Images

Foram levantadas preocupações sobre o impacto nas crianças concebidas por meio da doação de esperma. Algumas ficarão felizes, outras podem ficar profundamente angustiadas com a dupla descoberta de terem sido concebidas com esperma de um doador e de serem uma entre centenas de meio-irmãos.

O mesmo se aplica aos doadores, que muitas vezes não têm ideia de que seu esperma está sendo distribuído tão amplamente.

Esses riscos são ampliados pelos testes de ancestralidade de DNA facilmente disponíveis e pelas redes sociais, onde as pessoas podem procurar seus filhos, irmãos ou o doador. No Reino Unido, não há mais anonimato para os doadores de esperma e existe um processo oficial através do qual as crianças podem descobrir a identidade de seu pai biológico.

Schou, da Cryos, argumenta que mais restrições à doação de esperma apenas levariam as famílias a "recorrer ao mercado privado, totalmente desregulamentado".

John Appleby, especialista em ética médica da Universidade de Lancaster, afirmou que as implicações do uso tão generalizado do esperma constituem um "vasto" campo minado ético.

Ele disse que há questões relacionadas à identidade, privacidade, consentimento, dignidade e muito mais, tornando isso um "ato de equilíbrio" entre necessidades conflitantes.

Appleby afirmou que o setor de fertilidade tem a "responsabilidade de controlar o número de vezes que um doador é utilizado", mas concordou que seria inegavelmente "muito difícil" chegar a um acordo sobre regulamentações globais.

Ele acrescentou que um registro global de doadores de esperma, que foi sugerido, traz consigo seus próprios "desafios éticos e legais".

