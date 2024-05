Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton durante quimioterapia: 'Está bem'

Princesa de Gales declarou que está em tratamento contra câncer em março deste ano

Associated Press

Em um dos poucos comentários do membro da realeza sobre a condição de Kate, William disse que a princesa de Gales "está indo bem" durante o tratamento de câncer, ao ser questionado por Tracy Smith, uma administradora do hospital.

"Perguntei a William sobre sua esposa Kate e ele disse 'ela está indo bem, obrigado'", disse Smith aos repórteres. "E sugeri se eles gostariam de vir para uma visita e trazer as crianças."

William viajou até o local para inaugurar a construção de um novo prédio que incluirá leitos de tratamento e expansão de uma maternidade. Ele também se reuniu com empresários locais, crianças e usuários do porto enquanto visitava o porto de St. Mary, a porta de entrada marítima para as ilhas de Scilly.