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Monarquia britânica

Rei Charles agradece mensagens de apoio após diagnóstico de câncer

"Como todos aqueles que também receberam um diagnóstico de câncer devem saber", disse o rei, em um breve comunicado divulgado na tarde deste sábado (10), "essas manifestações gentis são o maior conforto e tipo de encorajamento possível"

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 20:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 fev 2024 às 20:50
Cinco dias após o Palácio de Buckingham informar que o rei Charles 3º recebeu diagnóstico de câncer, o monarca britânico fez sua primeira declaração pública para agradecer as mensagens de apoio.
"Como todos aqueles que também receberam um diagnóstico de câncer devem saber", disse Charles, 75, em um breve comunicado divulgado na tarde deste sábado (10), "essas manifestações gentis são o maior conforto e tipo de encorajamento possível".
O filho da rainha Elizabeth 2ª também afirmou que, nos últimos dias, soube que a notícia do diagnóstico ajudou a promover o debate público sobre a doença e dar força ao trabalho de organizações que apoiam pacientes com câncer e suas famílias, em especial no Reino Unido.
O rei Charles III, da Grã-Bretanha, e a princesa Anne participam do funeral de estado da rainha Elizabeth II, na Abadia de Westminster, em Londres, nesta segunda-feira, 19 de setembro de 2022.
O rei Charles III, da Grã-Bretanha, e a princesa Anne participam do funeral de estado da rainha Elizabeth II, na Abadia de Westminster, em Londres, em 19 de setembro de 2022 Crédito: HANNAH MCKAY/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
"Minha admiração pelo cuidado e dedicação incansáveis [dessas organizações], cultivada a vida toda, é ainda maior após a minha própria experiência pessoal", concluiu Charles 3º no comunicado de três parágrafos divulgado pelo Palácio de Buckingham.
Não foi tornado público o tipo de câncer que o rei possui. Em janeiro, ele passou três noites internado em um hospital, onde foi submetido a um procedimento corretivo para próstata aumentada.
O palácio afirmou que um problema paralelo foi identificado durante a visita ao estabelecimento de saúde, mas não deu mais detalhes além de dizer que o rei tem "um tipo de câncer", ainda que tenha adiantado não se tratar de câncer de próstata.
O rei está sendo tratado e atualmente está hospedado em sua casa de campo particular em Sandringham, segundo informações da rede BBC.
Charles se afastou de todas as funções públicas durante o tratamento, com membros da realeza -incluindo a rainha Camilla e o príncipe William, primeiro na atual linha de sucessão- assumindo suas funções em diferentes eventos que já estavam previstos.

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