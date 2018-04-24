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"Eu no Zoológico"

Primeiro vídeo do YouTube comemora 13 anos

Publicação foi feita pelo co-fundador da plataforma, Jawed Karim, em 2005

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 14:21
Plataforma de compartilhamento de vídeos comemora 13 anos Crédito: Reprodução/Pixabay
O primeiro vídeo publicado na história do YouTube comemorou 13 anos no dia 23 de abril. A publicação, uma sequência de 18 segundos feita por Jawed Karim, co-fundador da rede, foi postada logo após o domínio do site ter sido declarado oficialmente da empresa.
Pelos padrões atuais do site, o vídeo "Me at the Zoo" ("Eu no Zoológico", em tradução livre) é bastante maçante, com Karim falando para a câmera em frente ao recinto dos elefantes.
Desde então, mais de 48 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo, que permanece como a única publicação no canal do empresário - fundador também da Youniversity Ventures, que investe em startups com produtos inovadores. Assista:

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