Primeira-ministra da Dinamarca afirma que ataque dos EUA à Groenlândia significaria fim da Otan

Os comentários surgem em meio a preocupações contínuas sobre o interesse de Trump em adquirir a ilha dinamarquesa

Thais Porsch

Estadão Conteúdo

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:59

SÃO PAULO - A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse que, se o presidente dos Estados UnidosDonald Trump, atacar a ilha dinamarquesa da Groenlândia, isso significaria o fim da aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Acredito que se deve levar a sério o presidente norte-americano quando ele diz que quer a Groenlândia", afirmou Frederiksen em uma entrevista à emissora dinamarquesa TV2. "Mas também deixarei claro que, se os EUA optarem por atacar militarmente outro país da Otan, então tudo acaba, incluindo a organização", acrescentou.

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen holds a press conference during a European Union leaders' summit, in Brussels
Mette Frederiksen reagiu à ameaça dos EUA de anexar a Groenlândia Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq

Os comentários surgem em meio a preocupações contínuas sobre o interesse do presidente americano em adquirir a Groenlândia, que é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca com importância estratégica na região do Ártico.

Mais cedo, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, apoiou publicamente Frederiksen em relação a Trump, após ela exigir que os EUA parem com suas ameaças.

