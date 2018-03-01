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Bolívia

Prefeito é preso a máquina de tortura por não cumprir propostas

Homem ficou amarrado na berlinda por cerca de uma hora

Publicado em 01 de Março de 2018 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 16:56
Moradores amaram prefeito boliviano em instrumento de tortura Crédito: Reprodução/Facebook
Moradores da cidade de San Buenaventura, ao Norte de La Paz, na Bolívia, amarraram o prefeito local a um instrumento de tortura conhecido como berlinda, usado na Idade Média, acusando-o de não cumprir promessas feitas na campanha eleitoral. Apontado como um mau gestor, Javier Delgado teve a perna direita presa à berlinda por moradores da comunidade de San José de Uchupiamonas, a 50 quilômetros da prefeitura de San Buenaventura.
Imagens da "punição" estão circulando nas redes sociais. Segundo a imprensa local, o prefeito ficou preso durante aproximadamente uma hora, no último fim de semana. Ele já teria passado por duas situações semelhantes, em 2015 e 2016.
Para Delgado, entretanto, o que aconteceu "foi uma total confusão, uma distorção de informações motivada por pessoas com interesses pessoais e políticos que estariam buscando revogar meu mandato", disse o gestor ao jornal local "El Deber". "Tenho os vídeos em que me pedem desculpas em público. Se trata de uma intransigência por informações falsas, por desinformação intencional", afirmou ele.
A ideia do prefeito era visitar comunidades para entender suas necessidades, mas moradores de San José, insatisfeitos com a gestão de Delgado, decidiram castigá-lo. Ele estava lá para entregar um galpão construído pela prefeitura, segundo a rádio "Fides Trinidad".
Finalizada a punição, os moradores se reuniram para conversar com o prefeito. Delgado não fez menção de responsabilizar as pessoas criminalmente pelo que aconteceu, mas disse ter sentido "uma profunda tristeza que a população não está informada". Ele também afirmou que aquela foi uma punição "mais do que física, moral".

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