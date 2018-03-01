Prefeito é preso a máquina de tortura por não cumprir propostas

Moradores amaram prefeito boliviano em instrumento de tortura Crédito: Reprodução/Facebook

Moradores da cidade de San Buenaventura, ao Norte de La Paz, na Bolívia, amarraram o prefeito local a um instrumento de tortura conhecido como berlinda, usado na Idade Média, acusando-o de não cumprir promessas feitas na campanha eleitoral. Apontado como um mau gestor, Javier Delgado teve a perna direita presa à berlinda por moradores da comunidade de San José de Uchupiamonas, a 50 quilômetros da prefeitura de San Buenaventura.

Imagens da "punição" estão circulando nas redes sociais. Segundo a imprensa local, o prefeito ficou preso durante aproximadamente uma hora, no último fim de semana. Ele já teria passado por duas situações semelhantes, em 2015 e 2016.

Para Delgado, entretanto, o que aconteceu "foi uma total confusão, uma distorção de informações motivada por pessoas com interesses pessoais e políticos que estariam buscando revogar meu mandato", disse o gestor ao jornal local "El Deber". "Tenho os vídeos em que me pedem desculpas em público. Se trata de uma intransigência por informações falsas, por desinformação intencional", afirmou ele.

A ideia do prefeito era visitar comunidades para entender suas necessidades, mas moradores de San José, insatisfeitos com a gestão de Delgado, decidiram castigá-lo. Ele estava lá para entregar um galpão construído pela prefeitura, segundo a rádio "Fides Trinidad".