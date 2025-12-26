Mundo

Por que Trump decidiu bombardear o Estado Islâmico na Nigéria

O presidente dos EUA acusa o grupo de matar cristãos, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Nigéria afirma à BBC que os ataques foram uma 'operação conjunta' e 'não têm nada a ver' com religião.

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 08:44

O Departamento de Defesa dos EUA publicou um pequeno vídeo que parece mostrar um míssil sendo lançado de um navio militar. Crédito: US Department of Defense

Os EUA lançaram ataques contra o grupo Estado Islâmico (EI) no noroeste da Nigéria, onde militantes realizam uma longa insurgência.

Os campos administrados pelo grupo no estado de Sokoto, localizado na fronteira da Nigéria com o Níger, foram atingidos, de acordo com as Forças Armadas dos EUA, que também afirmaram que uma "avaliação inicial" sugeria "múltiplas" mortes.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os ataques foram "poderosos e mortais" e classificou o grupo como "escória terrorista", afirmando que ele vinha "atacando e matando cruelmente, principalmente, cristãos inocentes".

O ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Yusuf Maitama Tuggar, disse à BBC que se tratava de uma "operação conjunta" e que "não tinha nada a ver com uma religião específica".

Sem mencionar especificamente o EI, Tuggar disse que a operação havia sido planejada "há bastante tempo" e utilizou informações de inteligência fornecidas pelo lado nigeriano.

O ministro não descartou novos ataques, acrescentando que isso dependeria das "decisões a serem tomadas pelas lideranças dos dois países".

Em sua postagem no Truth Social na noite de quinta-feira, Trump disse que "sob minha liderança, nosso país não permitirá que o terrorismo islâmico radical prospere".

Em novembro, Trump ordenou que as Forças Armadas dos EUA se preparassem para uma ação na Nigéria com o objetivo de combater grupos militantes islâmicos.

Ele não especificou na ocasião a quais assassinatos se referia, mas alegações de um genocídio contra os cristãos da Nigéria têm circulado nos últimos meses em alguns círculos de direita dos Estados Unidos.

Entretanto, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou na quinta-feira que estava "grato pelo apoio e cooperação do governo nigeriano".

"Feliz Natal!", acrescentou ele, escrevendo em X.

No mês passado, o presidente Trump ordenou que as Forças Armadas dos EUA se preparassem para uma ação na Nigéria. Crédito: AFP via Getty Images

O Departamento de Defesa dos EUA publicou posteriormente um pequeno vídeo que parecia mostrar um míssil sendo lançado de um navio militar.

Na sexta-feira de manhã, o Ministério das Relações Exteriores da Nigéria afirmou em comunicado que as autoridades do país "continuam empenhadas em uma cooperação estruturada em matéria de segurança com parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos da América, para enfrentar a ameaça persistente do terrorismo e do extremismo violento".

"Isso levou a ataques precisos contra alvos terroristas na Nigéria por meio de ataques aéreos no noroeste", afirmou o comunicado.

Grupos que monitoram a violência afirmam que não há evidências que sugiram que os cristãos estejam sendo mortos mais do que os muçulmanos na Nigéria, que está dividida de forma praticamente igual entre os seguidores das duas religiões.

Um assessor do presidente nigeriano Bola Tinubu disse à BBC na época que qualquer ação militar contra os grupos jihadistas deveria ser realizada em conjunto.

Daniel Bwala afirmou que a Nigéria acolheria com agrado a ajuda dos EUA no combate aos insurgentes islâmicos, mas salientou que se trata de um país "soberano".

Ele também disse que os jihadistas não estavam atacando membros de uma religião específica e que tinham matado pessoas de todas as religiões, ou sem religião.

O presidente Tinubu insistiu que existe tolerância religiosa no país e afirmou que os desafios de segurança estavam afetando pessoas "de todas as religiões e regiões".

Trump anunciou anteriormente que havia declarado a Nigéria um "país de especial preocupação" devido à "ameaça existencial" que representa para a sua população cristã. Ele afirmou que "milhares" de pessoas foram mortas, sem apresentar qualquer prova.

Esta é uma designação utilizada pelo Departamento de Estado dos EUA que prevê sanções contra países "envolvidos em graves violações da liberdade religiosa".

Após este anúncio, Tinubu afirmou que o seu governo estava empenhado em trabalhar com os EUA e a comunidade internacional para proteger pessoas de todas as religiões.

Grupos jihadistas como o Boko Haram e a Província do Estado Islâmico da África Ocidental têm causado estragos no nordeste da Nigéria há mais de uma década, matando milhares de pessoas — no entanto, a maioria delas eram muçulmanas, de acordo com o Acled, um grupo que analisa a violência política em todo o mundo.

Na região central da Nigéria, também ocorrem frequentes confrontos entre pastores, em sua maioria muçulmanos, e grupos de agricultores, geralmente cristãos, pelo acesso à água e às pastagens.

Ciclos mortais de ataques retaliatórios também causaram milhares de mortes, mas atrocidades foram cometidas por ambos os lados.

Grupos de direitos humanos afirmam que não há evidências de que os cristãos tenham sido alvo de ataques desproporcionais.

Na semana passada, os EUA afirmaram ter realizado um "ataque maciço" contra o EI na Síria.

O Comando Central dos EUA (Centcom) afirmou que caças, helicópteros de ataque e artilharia "atacaram mais de 70 alvos em vários locais na região central da Síria". Aeronaves da Jordânia também participaram da operação.

