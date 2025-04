Mundo

Por que o papa Francisco decidiu ser enterrado fora do Vaticano

O papa Francisco decidiu quebrar a tradição centenária de ser enterrado na Basílica de São Pedro e escolheu, ainda em vida, repousar em um túmulo simples na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, por sua devoção à Virgem Maria.

Redação BBC News Brasil Caio Quero e João da Mata Enviados da BBC News Brasil a Roma

João Paulo 2º, Bento 16, Joao Paulo 1º, João 23… Todos os últimos nove papas estão enterrados na Basílica de São Pedro, no Vaticano, igreja erguida no século 17 sobre onde acredita-se ser o túmulo de São Pedro, discípulo de Jesus e que é considerado pela tradição católica como o primeiro papa.

Mas o papa Francisco decidiu ainda em vida quebrar esta tradição centenária, optando por ser enterrado fora dos muros da cidade-estado do Vaticano.

O último papa que está sepultado fora da sede da Igreja Católica antes de Francisco é Leão 13 (1810-1903), conhecido por criar a doutrina social da Igreja e que está enterrado na Basílica de São João de Latrão, em Roma.

Em seu testamento, datado de 29 de junho de 2022, mas só divulgado pelo Vaticano na última segunda-feira (21/04), horas após a morte do pontífice, Francisco diz querer ser enterrado em um "túmulo simples" na Basílica de Santa Maria Maior, sua igreja favorita em Roma e que fica a poucos quarteirões da maior estação ferroviária da cidade, em uma área conhecida por abrigar uma grande comunidade de imigrantes, principalmente da China e de Bangladesh.

Francisco era frequentador assíduo da basílica, onde costuma rezar antes e depois de chegar de suas viagens internacionais. Em seu testamento, ele atribui o desejo de ser enterrado na igreja à sua devoção à Virgem Maria, mãe de Jesus.

"Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior".

Primeira Igreja dedicada à Virgem Maria

Basílicas são igrejas que recebem uma designação especial do papa por sua importância histórica ou litúrgica. Santa Maria Maior é uma das quatro basílicas papais de Roma e é considerada a primeira igreja dedicada à Virgem Maria no Ocidente.

Reza a lenda que o papa Libério (310-366) teria tido um sonho com a Virgem Maria em que ela pedia que uma Igreja fosse construída no local onde fosse encontrada neve, apesar do verão romano. A história conta que teria nevado em 5 de agosto de 358 no lugar onde hoje está a basílica de Santa Maria Maior.

Até hoje, em todo dia 5 de agosto, uma celebração é realizada na igreja em que pétulas brancas caem do teto para representar a neve que teria inspirado sua construção.

A igreja foi oficialmente criada em 423 d.C., próxima ao local onde antes havia um templo dedicado à deusa romana Juno. Anos depois, ela foi consagrada pelo papa Sixto 3º após Maria ser reconhecida como "Mãe de Deus" pela doutrina católica no Segundo Concílio de Éfeso, em 431 d.C.

Em diversas ocasiões, o papa Francisco fez orações diante de uma das imagens de Maria mais conhecidas do mundo e que está abrigada na basílica, a Salus Populi Romani, que mostra a Virgem Maria com o Menino Jesus no colo e que, segundo a tradição católica, teria sido pintada por São Lucas.

"Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada Viagem Apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo dócil e materno cuidado", escreveu o papa em seu testamento.

'Túmulo simples'

O papa pediu para ser enterrado justamente no nicho do corredor lateral entre Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza, em um túmulo simples, no chão e sem nenhuma decoração especial. Ele pediu que em seu túmulo haja apenas uma inscrição: Franciscus, seu nome em latim.

Sete outros papas estão enterrados na Basílica de Santa Maria Maior, sendo que o último foi Clemente 9º, morto em 1669.

Entre as relíquias abrigadas na basílica onde o papa será enterrado no próximo domingo estão fragmentos do que acredita-se ser o berço onde Jesus teria nascido.

