Mundo

Por que fiquei com cabelos grisalhos aos 14 anos e como reverter isso?

Deficiências nutricionais podem estar causando o surgimento prematuro de cabelos brancos? E é possível reverter isso?

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:32

Ashley Sukru diz que ter cabelos grisalhos aos 14 anos a deixou constrangida, mas agora ela compartilha sua história online Crédito: Ashley Sukru

A canadense Ashley Sukru tinha apenas 14 anos quando uma amiga de colégio percebeu o primeiro foi de cabelo grisalho na sua cabeça.

Aquele momento marcou a maneira como ela se sentiria em relação à sua aparência por muitos anos.

"Imediatamente, pensei: 'Não, não posso ter cabelos grisalhos, tenho apenas 14 anos'", lembra ela, hoje com 28 anos.

"Eu lembro de ir para casa na hora do almoço, e ficar olhando meu cabelo e percebendo cada vez mais fios brancos. Fiquei muito envergonhada."

Na época, Ashley implorou aos pais que a deixassem pintar o cabelo.

"Quando você está tentando se enturmar, cabelos grisalhos não são algo que demonstra que você está se enturmando. Eu estava tentando disfarçar isso", explica ela.

As pessoas estão ficando grisalhas mais cedo?

Especialistas afirmam que a genética é o fator mais importante que determina quando uma pessoa terá cabelos grisalhos – exames indicam que esse foi o caso de Ashley.

Sua mãe também ficou grisalha aos 14 anos e sua avó tinha cabelos brancos por volta dos 17.

Os médicos afirmam estar atendendo a um número crescente de pacientes jovens preocupados com cabelos grisalhos prematuros — a maioria na faixa dos 20 e 30 anos.

Para pessoas com estilos de vida saudáveis, os cabelos brancos em pessoas brancas costuma ocorrer aos 35 anos. Para asiáticos e africanos, costuma ocorrer 10 anos depois.

O surgimento de cabelos grisalhos antes dessa idade é considerado prematuro.

Esses limites foram estabelecidos porque a maneira como os genes funcionam para dar pigmentação aos folículos capilares difere em alguns grupos étnicos.

"Dessa forma, sabemos quando procurar outras causas ou quando isso seria esperado como parte do envelhecimento normal", diz o médico britânico Sermed Mezher.

A cor do cabelo é determinada por células chamadas melanócitos, que podem se tornar lentas na produção de pigmento Crédito: Getty Images

Por que o cabelo fica grisalho?

Novos cabelos crescem a partir dos folículos de cabelo da pele, onde também ficam as células produtoras de pigmento, chamadas melanócitos.

Os melanócitos produzem dois tipos de pigmento melanina: a eumelanina, que determina o quão escuro é o cabelo, e a feomelanina, que determina o seu grau de vermelho ou amarelo. Esses pigmentos também determinam a cor da pele e dos olhos.

Um estudo sobre o processo de envelhecimento celular realizado por uma equipe da Universidade de Nova York (NYU) descobriu que, à medida que o cabelo envelhece, cai e cresce, um número crescente de células-tronco melanócitos vai ficando mais lento em sua função.

As células-tronco param de circular pelo folículo e se fixam, não conseguindo, portanto, amadurecer e se tornar melanócitos completos.

Sem a produção de pigmento, o cabelo fica grisalho, branco ou prateado.

Deficiências nutricionais podem causar cabelos grisalhos prematuramente?

Cientistas americanos e brasileiros descobriram que as células-tronco que controlam a cor da pele e do cabelo são danificadas após estresse intenso.

Mas especialistas também afirmam que o embranquecimento precoce de cabelos pode ser um sinal de desequilíbrios e deficiências nutricionais que devem ser tratados.

Deficiências de vitamina D e B12, cobre, ferro, zinco e baixos níveis de folato têm sido associados ao surgimento precoce de cabelos grisalhos. Entre estes, os baixos níveis de vitamina B12 são considerados um dos fatores mais comuns.

Também conhecida como cobalamina, a B12 desempenha um papel vital na produção de glóbulos vermelhos saudáveis, que transportam oxigênio por todo o corpo, inclusive para os folículos capilares. Folículos bem oxigenados são essenciais para manter a produção de pigmentos.

"A B12 está contido principalmente em produtos de origem animal, portanto, se alguém é totalmente vegano e não toma suplementos, esse seria o principal suspeito na minha lista", diz Mezher.

Já o cobre é importante, pois atua ativando a tirosinase, uma enzima que ajuda a produzir melanina. Alimentos como frutos do mar, sementes de gergelim, folhas verdes escuras e fígado bovino e de cordeiro são boas fontes.

No entanto, especialistas alertam que o excesso de certos minerais, como zinco e vitamina C, pode interferir na absorção de cobre, potencialmente contribuindo para a deficiência da substância no corpo.

Muitas pessoas começaram a tomar suplementos de zinco nos últimos anos para fortalecer a saúde imunológica, especialmente durante a pandemia de covid-19, diz Maria Marlowe, nutricionista e autora que começou a ter cabelos grisalhos aos 20 anos.

"Se eles não forem bem formulados, você pode estar reduzindo o nível de cobre ao mesmo tempo", diz ela. "Se você quiser tomar um suplemento de zinco, sempre tome zinco e cobre, para que eles estejam combinados."

Consumir muito ferro e até mesmo muita vitamina C pode reduzir seus níveis de cobre, diz ela.

A nutricionista Maria Marlowe alerta para os riscos de se usar suplementos nutricionais sem testes prévios Crédito: Maria Marlowe

Quando é causado por deficiências minerais, o surgimento precoce de cabelos grisalho é acompanhado por outros sintomas, dizem os médicos.

"Com fatores como [a deficiência de] cobre, pode haver ganho excessivo de peso, queda de cabelo e erupções cutâneas. Também pode haver cansaço e fadiga extremos e intolerância ao frio", diz Mezher.

Após os testes, Marlow encontrou em si deficiências de cobre, ferro e iodo.

Ela também detectou metais pesados, que, segundo ela, podem desencadear o surgimento prematuro de cabelos grisalhos ao interromper a absorção de minerais. Ela descobriu que tinha níveis elevados de chumbo e cádmio.

Devido à industrialização, todos estamos predispostos à exposição a metais pesados, que podem estar presentes no ar que respiramos, mas também em nossos alimentos.

"Por exemplo, certos peixes têm mais mercúrio do que outros", diz Marlowe. "O problema surge quando consumimos mais do que nosso corpo realmente consegue processar de uma só vez."

Maria Marlowe diz que seu cabelo começou a crescer com tom mais escuro depois que ela tomou alguns suplementos Crédito: Maria Marlowe

A dieta pode reverter o surgimento prematuro de cabelos grisalhos?

Um estudo da Universidade de Columbia descobriu que novos cabelos podem voltar à sua cor natural quando o estresse é reduzido.

Médicos apontam que uma reversão semelhante é possível quando o embranquecimento é causado por deficiências nutricionais.

"Para a grande maioria, se for devido à genética, não será possível [reverter]", diz Mezher.

É aconselhável repor os minerais por meio de alimentos ricos em nutrientes, mas suplementos também podem ajudar nos casos em que certos alimentos não são uma opção.

No entanto, antes de recorrer a suplementos ou mudanças na dieta, os médicos dizem que o primeiro passo deve ser sempre fazer exames para entender o que está acontecendo.

"Se descobrirmos que há um baixo nível de B12 e fizermos a suplementação disso, então, com certeza, o pigmento pode retornar. A mesma coisa com o cobre, vitamina D ou problemas com o hormônio da tireoide", explica Mezher.

"Mesmo que o cabelo não volte ao que era antes, isso pode pelo menos reduzir o embranquecimento ou potencialmente impedir sua progressão, se controlarmos fatores como o estresse oxidativo, por exemplo."

No entanto, especialistas alertam que não existe uma cura universal comprovada para a reversão dos cabelos grisalhos.

Marlowe afirma ter notado uma mudança nos fios de cabelo grisalho após mudar sua dieta e reduzir alimentos que contêm metais pesados.

Ela afirma que levou no mínimo três meses para perceber mudanças, embora não tenha revertido todos os seus fios com sucesso.

Antioxidantes presentes em frutas e vegetais também são recomendados para ajudar a neutralizar os radicais livres. Essas moléculas contribuem para o estresse oxidativo, que pode danificar o DNA e levar à queda de cabelo e cabelos brancos prematuros.

"Fatores como fumaça de cigarro, estresse psicológico, consumo excessivo de álcool ou estar em uma área com muita poluição também podem levar ao estresse oxidativo", afirma Mezher.

Desde que se tornou mãe, no ano passado, Marlowe afirma que alguns fios grisalhos reapareceram depois que ela interrompeu sua rotina.

Em 2020, aos 23 anos, Ashley Sukru decidiu parar de pintar o cabelo Crédito: Ashley Sukru

No caso de Ashley, uma dieta não seria capaz de alterar seu código genético, mas sua perspectiva sobre cabelos grisalhos mudou.

Eles agora fazem parte de sua identidade, e ela construiu uma comunidade online de jovens, desafiando visões pré-estabelecidas sobre beleza e envelhecimento.

"Quando comecei a postar no TikTok e no Instagram, vi muitas mulheres da minha idade deixando os cabelos grisalhos crescerem", diz Ashley.

"Espero poder inspirar mais mulheres a abraçar seus cabelos grisalhos. Em vez de dizer que 'cabelo grisalho é feio, cabelo grisalho é velho', podemos dizer 'não, cabelo grisalho é poderoso, cabelo grisalho é uma afirmação. É o seu eu único'."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta