Mundo

Por que dois diretores da BBC renunciaram ao mesmo tempo e o que isso tem a ver com Trump?

A BBC foi alvo de críticas devido a um documentário do programa 'Panorama', acusado de editar de forma enganosa um discurso de Donald Trump.

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:01

Tim Davie renunciou ao cargo de diretor-geral da BBC Crédito: Reuters

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a diretora da divisão de notícias da BBC News, Deborah Turness, renunciaram aos seus cargos no domingo (9/11).

A BBC havia sido alvo de críticas por conta de um documentário do programa Panorama, que foi acusado de editar de forma enganosa um discurso do presidente americano, Donald Trump, dando a impressão de que ele estava incitando ataques ao Capitólio em janeiro de 2021.

Em e-mails enviados aos funcionários, tanto Davie quanto Turness admitiram que "erros foram cometidos".

Quem são Tim Davie e Deborah Turness?

Tim Davie foi nomeado diretor-geral da BBC em setembro de 2020. Ele é responsável por supervisionar os serviços da corporação e é seu líder editorial, operacional e criativo.

Quando chegou ao cargo, ele não era uma figura nova na BBC — ele já havia sido diretor executivo da BBC Studios por sete anos.

Antes de ingressar na BBC, Davie trabalhou para organizações como Procter & Gamble e PepsiCo.

Deborah Turness era CEO da BBC News desde 2022, supervisionando os programas de notícias e atualidades da BBC.

Em sua função, ela é responsável por uma equipe de cerca de 6 mil pessoas, que transmitem programas e notícias para quase meio bilhão de pessoas em todo o mundo em mais de 40 idiomas.

Antes, ela tinha sido CEO do grupo ITN e presidente da NBC News.

Por que eles renunciaram a seus cargos?

As renúncias seguem a polêmica em torno de um documentário do Panorama intitulado Trump: Uma Segunda Chance?, que foi transmitido uma semana antes das eleições presidenciais de 2024 nos EUA.

Na sua declaração, Turness afirmou: "A atual polêmica em torno do Panorama sobre o presidente Trump atingiu um ponto em que está causando danos à BBC — uma instituição que eu adoro".

"Como CEO da BBC News and Current Affairs, a responsabilidade final é minha — e tomei a decisão de apresentar a minha demissão ao diretor-geral na noite passada."

E acrescentou: "Embora tenham sido cometidos erros, quero deixar absolutamente claro que as recentes alegações de que a BBC News é institucionalmente tendenciosa são falsas."

Davie não mencionou o documentário do Panorama na nota em que comunica sua renúncia, mas disse: "Embora não seja a única razão, o debate atual em torno da BBC News contribuiu, compreensivelmente, para a minha decisão".

"No geral, a BBC vem tendo um bom desempenho, mas foram cometidos alguns erros e, como diretor-geral, tenho de assumir a responsabilidade final."

Um documentário da BBC sobre Trump está no centro da polêmica Crédito: Getty Images

O que aconteceu com o programa de TV sobre Trump?

Na semana passada, o jornal Telegraph publicou uma reportagem exclusiva, afirmando ter visto um memorando interno vazado da BBC.

O memorando era de Michael Prescott, ex-consultor externo independente do comitê de padrões editoriais da emissora. Ele deixou o cargo em junho.

O memorando sugeria que o documentário do Panorama, com uma hora de duração, havia editado partes do discurso de Trump de forma que ele parecesse encorajar explicitamente a invasão no Capitólio em janeiro de 2021.

Em seu discurso em Washington em 6 de janeiro de 2021, Trump disse: "Vamos caminhar até o Capitólio e vamos aplaudir nossos bravos senadores e congressistas."

No entanto, na edição do Panorama, ele aparece dizendo: "Vamos caminhar até o Capitólio... e eu estarei lá com vocês. E lutaremos. Lutaremos com todas as nossas forças."

Os dois trechos do discurso de Trump foram editados, parecendo se tratar de apenas uma frase. Mas cada trecho foi falado com um intervalo de mais de 50 minutos de diferença.

O comentário sobre lutar "com todas as nossas forças" foi retirado de uma parte em que Trump discutia o quão "corruptas" eram as eleições americanas. No total, ele usou as palavras "luta" ou "lutando" 20 vezes no discurso.

De acordo com o Telegraph, o documento dizia que a "distorção dos eventos do dia" feita pelo Panorama deixaria os telespectadores se perguntando: "Por que a BBC deveria ser confiável e onde tudo isso vai parar?"

Quando a questão foi levantada com os diretores da BBC, afirma o memorando, eles "se recusaram a aceitar que houve uma violação dos padrões".

A BBC tem sido alvo de críticas por uma série de outras questões nas últimas semanas.

O Telegraph também relatou que Prescott expressou preocupação com a falta de ação para lidar com os "problemas sistêmicos" de viés anti-Israel na cobertura da guerra em Gaza pelo serviço de notícias em árabe da BBC.

O relatório também disse que Prescott havia expressado preocupação com a cobertura da BBC sobre questões relacionadas a pessoas transgênero.

E na quinta-feira, a BBC acatou 20 reclamações de imparcialidade sobre a maneira como a apresentadora Martine Croxall alterou, no início deste ano, um roteiro que estava lendo ao vivo no BBC News Channel, que se referia a "pessoas grávidas".

Por que Davie pediu demissão neste momento?

Tim Davie enfrentou muitos escândalos e crises durante seus cinco anos à frente da BBC, incluindo polêmicas envolvendo o ex-jogador e apresentador Gary Lineker, o cantor Bob Vylan no festival de música de Glastonbury, um documentário sobre Gaza e problemas específicos envolvendo diversos apresentadores.

Davie recebeu o apelido de "Tim Teflon" de alguns na mídia porque nada parecia afetá-lo.

Ele também tentou superar a mais recente polêmica, mas ela ganhou força nos últimos dias. A BBC deve emitir um pedido de desculpas nesta segunda-feira (10/11) pelo documentário do Panorama.

Isso ocorre em um momento delicado para a BBC, com o governo prestes a revisar o documento que rege toda a sua relação com a empresa — antes do término da vigência atual em 2027.

Em sua declaração, Davie disse: "Vocês vão perguntar por que agora, por que neste momento?"

Ele afirmou ser "BBC de corpo e alma", que se importa profundamente com a emissora e deseja que ela tenha sucesso.

"É por isso que quero criar as melhores condições e o melhor espaço para que um novo diretor-geral assuma o cargo e molde positivamente a próxima carta. Espero que, à medida que avançamos, uma conversa pública sensata, calma e racional possa ocorrer sobre o próximo capítulo da BBC."

Como a BBC escolherá seu próximo diretor-geral?

O diretor-geral é nomeado pelo Conselho da BBC, órgão responsável por garantir que a emissora cumpra sua missão e seus objetivos públicos.

O Conselho da BBC é liderado pelo presidente Samir Shah, que é um dos 10 membros não executivos, além de quatro membros executivos, incluindo o diretor-geral.

Quando Davie foi nomeado em 2020, o processo de escolha do sucessor foi conduzido pelo comitê de indicações do Conselho da BBC.

A nomeação do diretor-geral é feita de acordo com os termos da Carta da BBC.

O sucessor de Davie será o 18º diretor-geral nos 103 anos de história da BBC.

Entre os nomes que têm sido cogitados como possíveis candidatos está Charlotte Moore, ex-diretora de conteúdo da BBC, responsável por toda a programação, exceto notícias, e que supervisionou sucessos como os programas The Traitors, The Wheel e Happy Valley.

Outros nomes incluem Jay Hunt, um dos executivos mais experientes da televisão britânica, e James Harding, chefe de notícias da BBC de 2013 a 2018.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta