Por que celebridades estão comprando clubes de futebol

Nem sempre as celebridades entendem de futebol, mas conhecem bem o jogo de marketing. Então, este é um negócio em que todos — times, torcedores e famosos — saem ganhando?

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06:32

Em foto desse ano, Rob McElhenney e Ryan Reynolds comemoram subida de divisão do Wrexham AFC, que eles compraram Crédito: Getty Images

Em julho, o rapper americano Snoop Dogg foi anunciado como novo sócio do Swansea City, no País de Gales, que disputa a segunda divisão do futebol inglês.

Também no País de Gales, os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney se tornaram ícones em uma pequena cidade ao se tornarem proprietários do Wrexham AFC.

Na Inglaterra, o ator Michael B. Jordan tem participação no AFC Bournemouth; o comediante Will Ferrell adquiriu uma fatia do Leeds United; e o cantor Ed Sheeran é investidor do Ipswich Town.

Nos Estados Unidos e no México, nomes como Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Eva Longoria e Natalie Portman também investem em clubes de futebol.

Esses não são apenas casos isolados: celebridades têm cruzado os limites do palco e das telas para investir no futebol — um território em que elas nem sempre entendem as regras do esporte, mas conhecem bem o jogo de marketing.

Famosos brasileiros também parecem estar interessados no ramo.

A cantora Kelly Key fundou o Kiala FC, em Angola, ao lado do marido, Mico Freitas, em 2023. Hoje, ela é presidente do clube e pretende transformá-lo em um projeto de referência na formação e exportação de jovens jogadores angolanos.

Enquanto isso, o rapper L7nnon está próximo de se tornar um dos proprietários do Olaria, time tradicional da zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o clube, o processo de compra segue em andamento e depende de ajustes e trâmites internos antes de ser finalizado.

O caso Wrexham

Em uma cidade com pouco mais de 40 mil habitantes, no interior do País de Gales, as imagens de dois atores de Hollywood estão estampadas em todos os lugares — nas vitrines de lojas, joalherias, na galeria de arte, nas livrarias e até nos cardápios dos restaurantes.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram em 2021 o modesto Wrexham AFC, então na quinta divisão do futebol inglês.

Mesmo sem experiência no esporte, os atores fizeram duas promessas: levar o clube à elite do futebol (Premier League) e transformá-lo em uma potência midiática mundial.

Quatro anos depois, o primeiro objetivo está cada vez mais próximo: o Wrexham subiu de série três vezes consecutivas e hoje disputa a Championship, a segunda divisão da Inglaterra.

As vitórias em campo foram acompanhadas de um impacto fora dele, e a transformação em fenômeno internacional foi plenamente alcançada.

A convivência entre os novos donos e os moradores locais, os bastidores do clube e o cotidiano da cidade viraram a série documental Welcome to Wrexham, vencedora de dez prêmios Emmy.

O sucesso foi tanto que o atacante Paul Mullin foi chamado para participar do filme Deadpool & Wolverine, estrelado por Reynolds — e, no site oficial do clube, a foto do jogador foi substituída pela imagem do Welshpool, personagem que ele interpretou no longa.

Paul Mullin, um dos principais jogadores do Wrexham AFC, em painel no centro da cidade que celebra a ascensão e o impacto cultural do clube Crédito: Helena Calil/BBC

O chamado "efeito Ryan e Rob" transformou o cenário econômico da cidade.

Desde que os atores compraram o clube, em 2021, o turismo na região cresceu cerca de 50%, passando a movimentar 191 milhões de libras por ano (cerca de R$ 1,2 bilhão), segundo o Wrexham County Borough Council.

Só em 2024, o aumento foi de 6,3% em relação ao ano anterior, e, na última década, o setor registrou uma alta de 90% — o maior crescimento turístico de todo o País de Gales.

Mais de 2 milhões de visitantes passaram pela cidade no último ano, entre eles um número crescente de estrangeiros, principalmente dos EUA e Canadá, atraídos pela série Welcome to Wrexham e pelo sucesso do clube.

Mesmo em meio a uma desaceleração no setor de hospitalidade no Reino Unido, Wrexham segue na contramão da tendência nacional, com alta constante nas visitas e impacto direto na economia regional.

"Nosso desafio agora é melhorar a infraestrutura urbana por meio do plano de desenvolvimento local e, junto a parceiros, ampliar a capacidade hoteleira para garantir que toda a economia da região se beneficie do turismo impulsionado pelo futebol", diz Joe Bickerton, gerente de marketing e turismo do Conselho de Wrexham, à BBC Brasil.

A popularidade do clube também alcançou novas dimensões comerciais.

A camisa do Wrexham está entre as dez mais vendidas do Reino Unido, e os produtos oficiais — de uniformes a roupas de bebê e coleiras para cães — se tornaram sucesso absoluto não apenas no território britânico, mas também nos mercados americano e canadense.

Por que o interesse das celebridades pelo futebol cresce agora?

A jogadora Ali Riley e Natalie Portman depois de uma partida do Angel City FC, time feminino cofundado pela atriz Crédito: Getty Images

Nos anos 70, o cantor Elton John se tornou dono do Watford FC, na Inglaterra, e presidiu o clube em duas passagens — entre 1976 e 1990, e novamente em 1997.

Na época, o investimento de um artista em um time, movido sobretudo pela paixão, era algo incomum.

Hoje, a lógica é diferente: embora o vínculo emocional continue a existir, os clubes — mesmo os menores — passaram a ser vistos também como ativos de mídia e plataformas de entretenimento, capazes de gerar receita por meio de direitos de imagem, publicidade, streaming (transmissões ao vivo e conteúdo sob demanda)e presença digital.

Pedro Oliveira, cofundador da OutField, empresa brasileira especializada em investimentos e gestão estratégica no esporte, afirma que essa tendência tem a ver com mudanças no mercado de esporte e entretenimento nos últimos 15 anos.

"A tecnologia permitiu ampliar o vínculo do fã com o clube, e o digital eliminou barreiras da televisão. Como no caso do Wrexham: o clube pode controlar como distribui o conteúdo e contar sua história via streaming, alcançando casas no mundo todo. A tendência é esse fenômeno se tornar cada vez mais global", explica.

Em agosto, a OutField assumiu a gestão do Le Mans FC, clube da segunda divisão francesa.

A lista de investidores chamou atenção: o ex-piloto brasileiro Felipe Massa, o tenista Novak Djokovic, o piloto dinamarquês Kevin Magnussen e o empresário Georgios Frangulis, fundador da Oakberry, rede que vende açaí e outros produtos.

A iniciativa busca aproveitar o prestígio internacional da cidade — famosa pelo automobilismo — para reposicionar o clube e transformá-lo em uma marca global, associada à performance, inovação e estilo de vida.

Já nos Estados Unidos, o Angel City FC, time feminino cofundado pela atriz Natalie Portman em 2020, parece unir os objetivos de propósito e performance.

Em 2024, o clube foi avaliado em US$ 250 milhões, tornando-se o clube feminino mais valioso do mundo, segundo a Forbes.

O time lidera nas ligas em receita de patrocínio, bilheteria e público, e mantém um modelo de gestão com forte componente social. Cerca de 10% da receita de patrocínios é destinada a programas comunitários em Los Angeles, incluindo alimentação, educação e incentivo à prática esportiva entre meninas.

Para os clubes, a presença de celebridades traz aumento de visibilidade, capital simbólico e novas oportunidades de crescimento midiático.

Para os próprios investidores, é uma possibilidade de gerar retorno financeiro, fortalecer sua marca e presença digital, e, em alguns casos, deixar um legado com propósito, utilizando sua imagem para causar impacto além do campo.

Mas, então, esse é um jogo em que todos sempre ganham?

Para o jornalista Rodrigo Capelo, especialista em gestão esportiva e sócio da plataforma Sport Insider, um risco da entrada de artistas no mundo esportivo é que a busca por uma gestão sólida acabe ficando em segundo plano.

"Se esse artista tiver o dinheiro e a noção de que aquele clube precisa ter um negócio sustentável, entre receitas e custo, o projeto pode funcionar. O grande risco é o aventureiro — a personalidade que vai comprar um time de futebol só para ter um brinquedo, para gravar um documentário, fazer uma série. Ele pode deixar o clube arrasado no momento em que sair, ou mesmo antes", diz, apontando que o mercado de futebol é "já cheio de aventureiros".

Por outro lado, o jornalista não acredita que o foco no entretenimento pode subjugar o esporte em si.

"A quantidade de celebridades que compra times de futebol para fazer algum tipo de projeto que misture esporte e entretenimento é muito pequena diante da quantidade de clubes."

"Por mais que esses investidores tenham uma finalidade de entretenimento, os clubes que eles gerem precisam ser vitoriosos também. Se não, a história não se sustenta. Então, eu não acho que esses eventos vão mudar as características do esporte."

Para Capelo, não são os poucos casos de clubes apoiados por celebridades que vão agravar o desequilíbrio em um ambiente já marcado pelas desigualdades.

"O clube pequeno já está prejudicado de qualquer maneira, porque no futebol temos um problema grande de desigualdade financeira entre países, entre ligas, entre clubes da mesma liga. Esse tipo de investimento vai ser exceção e não creio que vá prejudicar mais ou menos o resto da pirâmide que já está em um estado complicado", afirma.

E o Brasil?

O rapper L7nnon faz parte do consórcio que negocia a compra do Olaria Crédito: Getty Images

Parte do sucesso desses projetos no exterior têm a ver com os ambientes seguros que esses países proporcionam para investimentos.

Na Inglaterra, o investimento inicial no Wrexham AFC foi de cerca de 2 milhões de libras (cerca de R$ 14 milhões).

Quatro anos depois, o clube é avaliado em mais de 150 milhões de libras (cerca de R$ 1,1 bi) — um salto sustentado por boa governança, uma estrutura sólida na divisão de clubes e um ecossistema maduro de mídia e entretenimento.

Segundo o jornalista Rodrigo Capelo, a diferença começa na base.

"Na Inglaterra, há muitas divisões nacionais bem estruturadas. A quinta, a sexta ou a sétima divisão são lugares relativamente baratos para comprar um clube, investir e levá-lo a uma categoria superior, valorizando o ativo. Para milionários do entretenimento, é um investimento relativamente fácil. Essa lógica funciona porque há cultura de investimento e porque, lá, clubes sempre foram empresas."

No Brasil, esse processo ainda está em consolidação.

Até poucos anos atrás, a maioria dos clubes funcionava como associações sem fins lucrativos, o que afastava investidores e dificultava a profissionalização.

A criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), através de uma lei de 2021, abriu uma nova frente no Brasil: os clubes passaram a poder operar como empresas, com gestão autônoma, transparência e atração de capital privado.

Nesse sistema, inspirado no modelo europeu, investidores podem comprar parte das ações, injetar recursos e participar dos lucros, enquanto ajudam a equilibrar dívidas e modernizar a gestão.

A ideia é transformar o futebol em um negócio economicamente viável, sem perder o vínculo com a cultura e a identidade dos clubes.

Mesmo assim, a participação de celebridades brasileiras nesse tipo de investimento ainda é tímida — mas por aqui, também há sinais dessa tendência.

Em fevereiro de 2024, o cantor Gusttavo Lima tornou-se sócio do Atlético Clube de Paranavaí, no Paraná.

O rapper L7nnon já patrocinou o Olaria em alguns jogos neste ano, estampando o nome de sua gravadora no uniforme da equipe. Ele também compareceu à arquibancada para acompanhar partidas do clube, que atualmente disputa a Série A2 do Campeonato Carioca — a segunda divisão do futebol estadual.

Agora, L7nnon faz parte do consórcio que negocia a compra do time. Em julho, os sócios do Olaria aprovaram em votação a transformação do departamento de futebol em SAF, passo que abriu caminho para a negociação.

Segundo informou a assessoria de imprensa do clube à BBC News Brasil, o processo de compra ainda não foi concluído e segue em fase de finalização, dentro da burocracia normal de um negócio desse porte.

L7nnon também demonstrou interesse em desenvolver iniciativas sociais nas instalações do Olaria, que fica entre comunidades como os complexos do Alemão, da Penha e da Maré.

Enquanto isso, depois do sucesso nos anos 2000, a cantora brasileira Kelly Key decidiu apostar no futebol — mas, no caso, em Angola.

Em um projeto que já recebeu investimentos superiores a R$ 500 mil, ela e o marido, Mico Freitas, buscam desenvolver jovens atletas que desejam iniciar a carreira profissional e transformar o Kiala FC em uma referência de gestão esportiva e impacto social.

O clube, fundado em outubro de 2023, atende atualmente cerca de 70 adolescentes nas categorias Sub-17 e Sub-19.

Com um viés social, o projeto oferece formação esportiva, educação complementar e acompanhamento para os jovens atletas, e agora celebra a transição para o futebol profissional, marcando o início de sua trajetória no cenário competitivo.

Apesar do ritmo gradual, Pedro Oliveira enxerga um horizonte otimista no Brasil.

"Já tivemos várias conversas com celebridades e ex-atletas interessados em comprar ou investir em clubes. O interesse existe e o apetite é grande", garante.

"Para esse processo andar mais rápido, é preciso desenvolver recursos humanos — a indústria ainda é nova e, historicamente, teve gestores não profissionais. O desafio é atrair executivos que nunca trabalharam com futebol, mas que vêm de multinacionais, por exemplo. E, para isso, é necessário passar por um processo de organização e estruturação, criando condições que incentivem essa transição."

