Mundo

Por que a morte de 'El Mencho', traficante mais procurado do México, não reduz a violência no país

Morte de Nemesio Oseguera Cervantes é vista como triunfo do governo no combate à influência e ao poder de seus cartéis de drogas, mas como isso afetará o império criminoso que ele deixa para trás?

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:09

Agente de segurança segura metralhadora em frente a ônibus em chama em Zapopan, no estado de Jalisco, no México, após morte de traficante Crédito: Ulises Ruiz/AFP via Getty Images

A morte de Nemesio Oseguera Cervantes pelas forças de segurança mexicanas em 22 de fevereiro é, sem dúvida, um grande triunfo para os esforços do país latino-americano em conter a influência e o poder de seus cartéis de drogas.

Mas como isso afetará a organização criminosa que ele deixa para trás?

Quem era 'El Mencho'?

Cartaz que oferecia recompensa pela prisão de 'El Mencho' Crédito: Reuters

O homem conhecido como "El Mencho" era o líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), uma organização que, na última década, se tornou uma das mais temidas do México.

Sob seu comando, o CJNG desempenhou um papel importante no tráfico global de drogas desde aproximadamente 2011.

A organização diversificou suas operações, passando a atuar no tráfico de pessoas, na mineração ilegal de ouro e até mesmo na produção de abacate.

Forças de segurança patrulham a Cidade do México logo após a morte de 'El Mencho' Crédito: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

O que acontecerá com o cartel de drogas?

Especialistas entrevistados pela BBC News alertam que a complexidade da estrutura do cartel significa que a morte de "El Mencho" dificilmente derrubará a instituição.

"A morte de El Mencho é simbolicamente muito significativa", diz a professora Annette Idler, especialista em segurança global da Blavatnik School of Government da Universidade de Oxford, na Inglaterra.

"Ele era fundamental para o CJNG, que se tornou uma das organizações criminosas mais dominantes do México, com alcance nacional e internacional. Mas não acho que terá um grande impacto no tráfico de drogas em geral. A cadeia de suprimentos ainda existe."

Um caminhão pega fogo perto de Acatlán de Juárez, no estado de Jalisco, após o assassinato de 'El Mencho' Crédito: AFP via Getty Images

Exemplos do passado comprovam a resiliência dos cartéis diante da perda de seus líderes.

O principal rival do CJNG, o cartel de Sinaloa, sobreviveu às repetidas capturas — e subsequentes fugas — de seu líder, Joaquín Guzmán Loera, conhecido como El Chapo. Sua prisão mais recente ocorreu em 2016.

A professora acrescenta que os cartéis estão inseridos econômica e socialmente na sociedade mexicana. "Eles frequentemente oferecem oportunidades de emprego e sustento para as populações locais."

Como os cartéis lidam com a perda de seus líderes?

Jennifer Scotland, especialista em crime organizado do instituto Royal United Services Institute, com sede em Londres, afirma que as organizações criminosas se preparam para a captura ou morte dos traficantes que as comandam.

"'El Mencho' é alvo do governo mexicano há muitos anos. Portanto, é possível que o CJNG tenha feito planos para sua sucessão", disse ela à BBC News.

Agentes da Guarda Nacional do México isolam área para onde o corpo do traficante foi levado após seu assassinato na Cidade do México Crédito: Mario Guzman/EPA

Em resposta à notícia do assassinato de "El Mencho", Guadalajara — a terceira maior cidade do México e capital do estado de Jalisco — mergulhou no caos, com os soldados do cartel fazendo retaliações e promovendo uma onda de violência nas ruas.

Desde então, os ataques se espalharam por 20 Estados mexicanos, incluindo a capital, Cidade do México.

null Crédito: BBC

Isso parece corroborar os temores de que a morte do traficante possa levar a uma deterioração ainda maior da situação de segurança no México.

O CJNG ficou conhecido por seus ataques contra autoridades e forças de segurança, bem como por demonstrações públicas de violência brutal em sua guerra territorial contra organizações rivais.

Em Guadalajara, veículos foram incendiados após a morte de 'El Mencho' Crédito: Francisco Guasco/EPA

"Já estamos vendo retaliações descaradas do CJNG em todo o México na forma de bloqueios de estradas, incêndios criminosos e ataques à infraestrutura — que são respostas típicas de grupos do crime organizado mexicano, em protesto contra prisões de alto perfil e outras ações de repressão do Estado", acrescenta Scotland.

Duas ameaças adicionais são possíveis lutas internas dentro do CJNG pela sucessão do traficante e uma tomada de poder por cartéis rivais. "Qualquer sinal de fraqueza pode levar grupos rivais — como o cartel de Sinaloa — a tentar retomar o controle territorial em áreas disputadas."

O chefe do cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, é escoltado por forças de segurança no Aeroporto Internacional da Cidade do México, em fevereiro de 2014 Crédito: Susana Gonzalez/Bloomberg via Getty Images

Há também a questão de como as autoridades mexicanas podem manter uma luta em duas frentes, já que as forças de segurança estão envolvidas em grandes operações contra o cartel de Sinaloa.

A professora de Oxford argumenta que a situação põe em xeque a atual "abordagem de decapitação" adotada pelo governo em relação ao crime organizado. Ela alerta: "Isso não aborda a estrutura criminosa nem a questão da demanda por drogas nos países ocidentais."

Editado por Andrew Webb, da BBC World Service

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta