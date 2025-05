Mundo

Por que a influenciadora Virgínia Fonseca vai depor na CPI das Bets

Com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram e contratos milionários com empresas de apostas online, influenciadora é considerada peça-chave para entender a estratégia de comunicação dessas empresas, que têm usado figuras populares da internet para atrair novos apostadores

Publicado em 13 de maio de 2025 às 05:39

Virgínia é considerada peça-chave para entender estratégia de comunicação das casas de apostas, que têm usado figuras populares da internet para atrair novos apostadores Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virgínia Fonseca será ouvida nesta terça-feira (13/05), às 11h, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado. >

A comissão investiga a influência das plataformas de apostas no orçamento das famílias brasileiras e suas eventuais conexões com crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e associação criminosa. >

Com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram e contratos milionários com empresas de apostas online, Virgínia é considerada peça-chave para entender a estratégia de comunicação dessas empresas, que têm usado figuras populares da internet para atrair novos apostadores — especialmente jovens.>

A convocação da influenciadora foi feita em novembro de 2024 pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).>

Segundo a parlamentar, a presença de Virgínia é necessária pela popularidade e relevância da apresentadora no mercado digital, onde influencia milhões de seguidores em diversas plataformas.>

"Como uma das maiores personalidades da internet no Brasil, Virgínia desempenha um papel central na promoção de marcas e serviços, incluindo campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas on-line", diz a deputada no requerimento.>

A CPI quer esclarecer ainda possíveis conflitos éticos e a necessidade de regulamentação adequada para o setor.>

Nesta quinta, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a influenciadora Virgínia Fonseca a ficar em silêncio em seu depoimento.>

Ele ainda autorizou que Virginia esteja acompanhada por um advogado durante todo o depoimento. O ministro, entretanto, vedou o silêncio em relação a perguntas sobre os demais investigados.>

Em seu despacho, Mendes ainda reforçou que a influenciadora tem o direito de ser "inquirida com dignidade, urbanidade e respeito, vedada sua submissão a quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso exerça os direitos acima explicitados".>

Quem é Virgínia

Virgínia Fonseca tem 26 anos e nasceu em Danbury, Connecticut, nos Estados Unidos. Filha de brasileiros, passou a maior parte da vida no Brasil e cresceu em Governador Valadares (MG), onde morou até o início da juventude.>

Virgínia começou a se destacar nas redes sociais em 2016, aos 17 anos, com vídeos no YouTube sobre maquiagem, cotidiano e humor, que misturavam desafios, vlogs e tags populares entre influenciadores da época. >

Em 2020, ela assumiu um namoro com o cantor sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. O casal, que costuma compartilhar a rotina com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo nas redes sociais, se tornou uma potência nas redes e no mercado publicitário.>

Virgínia e Zé Felipe estão juntos desde 2020 Crédito: Reprodução/Instagram

Além da vida familiar exposta em vídeos e postagens — que mesclam maternidade e ostentação — Virgínia também se estabeleceu como empresária. >

Ela é fundadora da WePink, marca de cosméticos que se tornou fenômeno de vendas com campanhas protagonizadas por ela mesma e associadas à sua imagem. A empresa faturou R$ 325 milhões em 2023, segundo a revista Forbes Brasil, que a colocou na lista "Under 30".>

A influenciadora ainda expandiu sua atuação para outros segmentos, como a criação da Maria's Baby (marca voltada ao público infantil) e a agência Talismã Digital. >

Com essas frentes e uma das brasileiras mais seguidas na internet, Virgínia se tornou um dos rostos mais valiosos da publicidade digital no Brasil.>

Em 2024, passou a ser apresentadora de televisão, comandando o programa Sabadou com Virgínia, exibido nas noites de sábado no SBT.>

Apesar do alcance, sua imagem pública é marcada por controvérsias. Já foi criticada por comentários considerados insensíveis, excesso de publicidade em suas redes e falta de clareza em postagens patrocinadas. >

'Cachê da desgraça alheia'

A convocação da influenciadora à CPI ganhou força após uma reportagem da revista Piauí, publicada em janeiro deste ano, revelar os termos do contrato entre Virgínia e a plataforma Esportes da Sorte. >

Segundo o texto, ela teria recebido um adiantamento de R$ 50 milhões em dezembro de 2022 e ganharia 30% de tudo o que os apostadores perdessem ao acessarem o site por meio de seu link — modalidade informalmente batizada por profissionais do setor como "cachê da desgraça alheia".>

Na prática, se um seguidor perdesse R$ 100 em uma aposta, R$ 30 iriam para Virgínia. O primeiro anúncio da influenciadora para a empresa foi veiculado em janeiro de 2023, por meio de um story no qual ela fazia uma aposta. Segundo a reportagem, a ação atraiu 120 mil novos usuários à plataforma.>

Pouco tempo depois, Virgínia encerrou a parceria com a Esportes da Sorte e assinou um novo contrato com a Blaze, no valor de R$ 29 milhões por ano, mantendo o modelo de remuneração baseado nas perdas dos apostadores.>

A estratégia de utilizar personalidades de alcance massivo para atrair jogadores não é exclusiva de Virgínia. >

A mesma reportagem cita valores recebidos por outras celebridades, como Gkay (R$ 1,4 milhão por mês da Esportes da Sorte), Carlinhos Maia (R$ 40 milhões anuais da Blaze) e Cauã Reymond (R$ 22 milhões da Bateu Bet). Por outro lado, nomes como Ivete Sangalo e Taís Araújo teriam recusado propostas milionárias para promover esse tipo de serviço.>

O que a CPI quer saber

Durante o depoimento, Virgínia deverá responder a perguntas sobre os contratos que firmou com empresas de apostas, os critérios usados para divulgar essas marcas e o impacto de sua influência no comportamento dos seguidores.>

O depoimento de Virgínia é obrigatório, já que sua convocação foi aprovada formalmente pela CPI. A influenciadora chegou nesta quinta (12/05) em Brasília e confirmou sua presença.>

Virgínia Fonseca não é a única figura do meio digital chamada pela CPI das Bets. A comissão também convocou o ex-BBB Felipe Prior, citado em reportagens por ter contrato com a empresa Betsat, que prevê o pagamento de 15% sobre as perdas dos apostadores que se cadastrarem a partir de seus links.>

Além disso, os senadores solicitaram ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) relatórios sobre operações financeiras suspeitas envolvendo diversos influenciadores, incluindo a advogada Deolane Bezerra. >

Ela foi presa em setembro do ano passado em operação da Polícia Civil de Pernambuco, suspeita de envolvimento com apostas ilegais e lavagem de dinheiro. Em seguida, a advogada foi solta após decisão do TJPE que acatou pedido de habeas corpus encaminhado pela defesa de Deolane Bezerra.>

