O país onde você pode ser preso por passear na rua com seu cachorro

Os cães são vistos como "impuros" pelas autoridades islâmicas, mas a posse deles está aumentando como uma forma de rebelião silenciosa.

Publicado em 9 de junho de 2025 às 08:38

Autoridades do Irã ampliaram a proibição de passeios com cães para algumas cidades do país, citando preocupações com a ordem pública e com a saúde e segurança.>

A proibição – que reflete uma ordem policial de 2019 que proibia passear com cães na capital, Teerã – foi estendida a pelo menos outras 18 cidades na semana passada. O transporte de cães em veículos também foi proibido.>

A posse de cães é desencorajada no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979 — sendo os cães vistos como "impuros" pelas autoridades e um legado da influência cultural do Ocidente.>

Mas, apesar dos esforços do governo, a posse de cães está aumentando, especialmente entre os jovens, e é vista como uma forma de rebelião contra o regime restritivo iraniano.>

Cidades como Isfahan e Kerman impuseram proibições nos últimos dias, de acordo com a agência de notícias AFP.>

Uma autoridade da cidade de Ilam, no oeste do país, onde uma proibição foi implementada no domingo (8/6), disse que "ações legais" seriam tomadas contra pessoas que violassem as novas regras, de acordo com a imprensa local.>

No entanto, a aplicação de restrições no passado foi irregular. Muitos donos de cães continuam passeando com seus cães em público em Teerã e outras partes do Irã.>

Não há nenhuma lei nacional que proíba completamente a posse de cães, mas os promotores geralmente emitem restrições locais que são aplicadas pela polícia.>

Em algumas situações, donos são presos e cães são tomados de seus donos.>

"Passear com cães é uma ameaça à saúde pública, à paz e ao conforto", disse Abbas Najafi, promotor da cidade ocidental de Hamedan, ao jornal estatal Iran.>

Muitos começaram a passear com seus cães em áreas isoladas à noite ou a levá-los para passear em veículos para não serem detectados.>

Políticos no regime islâmico consideram a posse de animais de estimação anti-islâmica. Muitos estudiosos religiosos consideram acariciar cães ou entrar em contato com sua saliva como "najis", ou ritualmente impuro.>

O transporte de cães em veículos também é proibido Crédito: EPA

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, já descreveu a posse de cães — exceto para fins de pastoreio, caça e segurança — como "repreensível".>

Em 2021, 75 legisladores condenaram a posse de cães como um "problema social destrutivo" que poderia "mudar gradualmente o modo de vida iraniano e islâmico".>

O Ministério da Cultura e Orientação Islâmica do Irã proibiu anúncios de animais de estimação ou produtos relacionados a animais de estimação em 2010 — e em 2014 houve uma iniciativa no parlamento para multar e até mesmo açoitar quem passeava com cães, embora o projeto de lei não tenha sido aprovado.>

Após a recente repressão, os críticos argumentam que a polícia deveria se concentrar na segurança pública em um momento de crescente preocupação com crimes violentos, em vez de atacar donos de cães e restringir as liberdades pessoais.>

Ter cães, desafiar as leis obrigatórias do hijab no Irã, frequentar festas clandestinas e beber álcool são há muito tempo formas de rebelião contra o regime teocrático do Irã.>

