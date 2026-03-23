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Polícia britânica pede ajuda internacional na busca por brasileira desaparecida na Inglaterra

Buscas físicas pela psicóloga cearense Vitória Barreto estão sendo encerradas, e polícia agora procura por dados bancários e de comunicação da brasileira.

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:34

A psicóloga Vitória Figueiredo Barreto Crédito: Polícia de Essex

A polícia do condado inglês de Essex está encerrando as buscas físicas pela psicóloga brasileira Vitória Barreto, desaparecida no Reino Unido desde 3 de março.

Agora, a investigação entra em uma nova fase. Os agentes buscam acessar dados bancários e de comunicação da brasileira, o que depende de cooperação internacional.

A polícia não esclareceu à BBC News Brasil quais instituições ou países foram acionados.

"As buscas físicas em terra, no litoral e na água estão sendo finalizadas. Aguardamos novas informações que possam nos levar a áreas específicas. No momento, nosso foco está na análise de dados de comunicação e financeiros de Vitória, em cooperação com parceiros internacionais", diz a polícia, em nota.

O que se sabe até agora

Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, foi vista pela última vez no campus da Universidade de Essex em Wivenhoe, localizada a cerca de 90 quilômetros de Londres.

Vitória é natural de Fortaleza, no Ceará. Ela estava na Inglaterra para visitas à Universidade de Essex, hospedada na casa de uma professora da instituição com quem desenvolvia projetos na sua área de estudos.

Segundo a polícia de Essex, ela teria tomado um ônibus por volta das 13h do horário local em Wivenhoe no dia em que desapareceu. Imagens de câmeras de segurança mostram que ela desembarcou 30 minutos depois, na cidade litorânea de Brightlingsea.

A investigação aponta que a brasileira pode ter pegado um barco em um estaleiro, em Brightlingsea, um dia depois. A embarcação foi encontrada à deriva posteriormente, com um colete salva-vidas a menos.

Segundo amigos e familiares, o último sinal emitido pelo celular de Vitória indicou uma localização no mar, próximo às docas onde ela teria desaparecido.

Uma semana após o desaparecimento, no dia 10, a polícia informou que câmeras de segurança filmaram uma pessoa sozinha pulando cercas de propriedades na região de Brightlingsea. Os investigadores acreditam que esta pessoa seja Vitória.

A polícia também encontrou no chão uma bolsa com pertences de Vitória, e o tecido de seu casaco foi visto em cercas de arame farpado. Seu laptop também foi encontrado, e imagens também mostraram a brasileira retirando galhos, espinhos e sujeira da calça.

Desaparecida há 20 dias

No dia de seu desaparecimento, Vitória almoçou com a amiga em Wivenhoe. As duas deveriam se reencontrar no fim da tarde, mas a cearense nunca apareceu, a professora brasileira afirmou à TV Record.

Segundo a polícia de Essex, Vitória foi vista pela última vez vestindo um casaco escuro, uma blusa de gola alta azul, calça jeans azul-clara e tênis pretos.

A orientação é que qualquer pessoa no país com informações sobre a brasileira ligue para o número 999.

Em nota à Agência Brasil, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso.

No comunicado, o Itamaraty destacou que monitora o desaparecimento por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres e que mantém contato com as autoridades e com a família de Vitória, "a quem tem sido prestada a assistência consular devida".

A psicóloga cearense Vitória Barreto está desaparecida desde 3 de março na Inglaterra Crédito: Polícia de Essex

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