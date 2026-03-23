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Avião militar com soldados a bordo cai na Colômbia

Avião militar com soldados a bordo cai na Colômbia

O acidente foi confirmado pelo governo, mas ainda não há informações sobre o número de vítimas; aeronave pode transportar cerca de 100 pessoas

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Agência FolhaPress

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Publicado em 23 de março de 2026 às 14:49

Registro do avião em chamas após cair na Colombia
Registro do avião em chamas após cair na Colombia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um avião do Exército da Colômbia com militares a bordo caiu nesta segunda-feira (23) ao decolar de Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador. O acidente foi confirmado pelo governo, mas ainda não há informações sobre o número de vítimas. A aeronave pode transportar cerca de 100 pessoas. "Expresso minhas mais sinceras condolências aos familiares dos afetados e, em respeito à sua dor, faço um apelo para evitar especulações até que haja informações oficiais", afirmou o ministro da Defesa, Pedro Arnulfo.

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"É um evento profundamente doloroso para o país. Que nossas orações acompanhem e aliviem, ao menos em parte, a dor."

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