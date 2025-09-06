Caso em 2023

Piloto que tentou derrubar avião em pleno voo nos EUA se desculpa em tribunal

Joseph David Emerson, 46, relatou que estava tendo um colapso nervoso e lutava contra depressão na época

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 19:07

O piloto de folga que tentou desligar os motores de um avião da Alaska Airlines durante um voo nos EUA em 2023 se declarou culpado e pediu desculpas pelo ato em tribunal na sexta-feira (5).

Joseph David Emerson, 46, relatou que estava tendo um colapso nervoso e lutava contra depressão na época. No mesmo ano do acidente, ele admitiu à Justiça que havia ingerido cogumelos alucinógenos dois dias antes do ocorrido e que não dormia há 40 horas, além do fato de que enfrentava problemas com bebidas alcoólicas.

Joseph David Emerson foi detido após tentar desligar motores de avião nos EUA Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ele disse que não tinha intenção de prejudicar ninguém, mas lamentou os danos causados. De acordo o The New York Times, o réu se desculpou e afirmou que está comprometido em ''progredir e se tornar uma pessoa melhor''. As declarações foram dadas ao Tribunal do Condado de Multnomah, em Oregon.

"O que aconteceu foi errado, não deveria ter acontecido e eu sou responsável por isso", disse Joseph David Emerson.

O homem se declarou culpado na audiência e os juízes aprovaram os acordos de confissão. Joseph respondia a nível estadual por 83 acusações de contravenção por colocar passageiro em risco uma para cada pessoa a bordo no avião e uma acusação de colocar uma aeronave em perigo.

Ele foi condenado a realizar 664 horas de serviço comunitário e a pagar US$ 59.608 (R$ 320 mil na cotação atual) em restituição à companhia aérea. Ainda de acordo com o jornal americano, a juíza Cheryl Albrecht teria dito que acredita que Joseph se arrependeu de suas ações e mostrou as dificuldades psicológicas que um piloto também pode passar.

Um dos passageiros recomendou também à Justiça que o homem visite escolas e alerte sobre os perigos de alucinógenos. "Estou mais do que feliz em falar com o maior número possível de escolas pelo resto da minha vida", falou. Ele também agradeceu aos membros da tripulação, que o impediram naquele dia.

Joseph ainda pode ser preso em uma investigação federal. No Tribunal Federal de Portland, ele se declarou culpado de interferência com a tripulação de voo, um crime com pena de até 20 anos de prisão. À imprensa americana, seus advogados disseram que os promotores devem pedir um ano de reclusão, o que será decidido em um julgamento marcado para 17 de novembro.

Relembre o caso

Joseph puxou duas alavancas de supressão de incêndio, destinadas a parar os motores da aeronave. Ele estava de folga e ocupava um assento extra na cabine quando de repente se levantou e tentou derrubar o veículo no dia 22 de outubro de 2023 durante o voo QXE2059, que havia decolado de Everett, Washington, com destino a San Francisco.

Pilotos teriam agarrado seu pulso e o empurrado de volta ao seu lugar, evitando um desastre. Joseph, na sequência, saiu da cabine e caminhou em direção a parte de trás do avião, tentou agarrar a maçaneta de uma porta de emergência e foi contido por uma comissão. Ele também pedia que alguém o algemasse, se não algo ''feio'' iria acontecer.

"Atenção. Temos aqui o sujeito que tentou desligar os motores, de dentro da cabine. (...) Queremos a aplicação da lei assim que chegarmos ao solo e estacionarmos", de acordo com relato de um trecho da conversa entre o piloto da aeronave e a torre de comando na época.

Avião fez pouso emergencial e o homem foi escoltado para fora. Calmo e cooperando, ele foi preso em flagrante pela polícia do Aeroporto de Portland, que constatou que ele não tinha antecedentes criminais

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta